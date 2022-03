Dice la consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas del Gobierno Valenciano, Mónica Oltra, que está sufriendo una «cacería política de la extrema derecha». Para cacería, la de la menor abusada por su ex marido, que ya mayor de edad y con un bebé de poco menos de un año y otro de camino, no tiene para comer ni para alimentar a su hijo y lucha por sobrevivir. En un vídeo para OKDIARIO, lanza un desgarrador grito de auxilio. Víctima de abusos por el que fuera marido de Oltra y abandonada a su suerte por la Consejería de Igualdad valenciana, que no hizo nada salvo tratar de ocultar el escándalo, Teresa no tiene dinero ni para desplazarse a Cáritas a pedir alimento. Lo cierto es que a esta mujer le han destrozado la vida. Tuvo que soportar los abusos sexuales, en primer término, y después, el comportamiento ignominioso de una consejería que, en lugar de colaborar y prestarle ayuda, hizo todo lo contrario: estigmatizarla y humillarla.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 15 de Valencia investiga la presunta ocultación de la denuncia de la entonces menor abusada por el ex marido de Mónica Oltra y apunta directamente a cargos y personal de la consejería que la propia Oltra dirige. Hay 13 investigados, pero Mónica Oltra se erige en víctima de una conspiración de la «extrema derecha». Para víctima, consejera, Teresa. Y por partida doble: víctima de su ex marido y víctima, presuntamente, de su propia consejería. Hay que tener muy poca vergüenza y dignidad para sentirse víctima de una cacería política, porque quien sufrió en sus carnes una infame cacería fue esta mujer que cuando era una cría tuvo que enfrentarse a los abusos del que fuera marido de la consejera sin que la consejería moviera un dedo por auxiliarla.

Teresa debe la luz, el agua y malvive sin ningún tipo de ayuda. La pasada semana se conoció también que la Consejería de Oltra había paralizado el expediente de indemnización abierto tras le reclamación presentada en su día por la menor. Pide 240.000 euros frente a los 1.700 que en un primer momento le otorgó la citada consejería. No se puede ser más miserable. Este es el feminismo de la izquierda. Así defiende a una mujer víctima de abusos sexuales. Repugnante.