El boicot de Sánchez a Israel también lo pagan las mujeres maltratadas

Un cambio en el proveedor del Ministerio de Igualdad del seguimiento telemático de órdenes de alejamiento ha dejado desprotegidas y sin cobertura legal a numerosas mujeres maltratadas, dado que el centro de control Cometa no puede facilitar información anterior al 20 de marzo de 2024, fecha en que finalizó la migración a los nuevos dispositivos. La información, aportada en exclusiva de OKDIARIO, amenaza con convertirse en un escándalo político de primera magnitud, más aún si como hoy revela este periódico la anterior empresa que prestaba el servicio, israelí, se niega ahora a descifrar la información cifrada, ya que en el contrato firmado en su día durante la etapa de Irene Montero no se estipuló dicha condición.

O sea, que la empresa de Israel no tiene obligación y, además, el contexto actual -con un Ejecutivo acusando al Gobierno de Israel de genocidio y apostando por el boicot comercial- hace inviable cualquier solución. Es lo que tiene sobreactuar y a lanzarse a una estrategia radical secundando a la izquierda más extrema: las proclamas de Sánchez contra Netanyahu han dejado expuestas y sin protección a miles de mujeres. Como venimos informando, el fallo ha generado un vacío que compromete los procesos judiciales contra maltratadores.

O sea, de nuevo el Ministerio de Igualdad deja indefensas a las mujeres, pues el problema técnico afecta directamente a la protección de las víctimas de violencia de género. Y quien podía remediar el problema, una empresa israelí, ni tiene obligación legal ni ganas de salir en auxilio del Gobierno de Pedro Sánchez por razones obvias.

Las denuncias por múltiples fallos técnicos crecen comprometiendo gravemente la seguridad de las víctimas, desde la congelación de la ubicación de agresores durante horas o días hasta imprecisiones geográficas por errores en el GPS. Y es que los actuales dispositivos presentan una calidad deficiente que permite a los maltratadores quitarse las pulseras y falsear su ubicación.

La situación se agrava por la falta de personal en los equipos de campo y los errores constantes que provocan que las víctimas reciban avisos falsos de proximidad de sus agresores. En suma, chapuza sobre chapuza. Y todavía querrán que desde Israel les echen una mano.