Bildu/ETA cree que con Sánchez la independencia del País Vasco está más cerca

En estricta aplicación de la teoría de los vasos políticos comunicantes, los proetarras de ETA presionan al PSOE en el convencimiento de que nunca antes habían estado tan cerca de lograr uno de los objetivos que marcaron durante décadas las acciones criminales de la banda terrorista: según la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, la posible investidura de Sánchez «inicia el camino para una solución política del conflicto territorial que se mantiene en el Estado español desde 1978 gracias al impulso de fuerzas soberanistas e independentistas catalanas y vascas». En su opinión, se dan las circunstancias para abrir el debate sobre la territorialidad en el Estado español «que termine con el reconocimiento nacional y que pueda abrir la puerta a una solución basada en el derecho a decidir de la ciudadanía vasca».

Más claro, agua. Los proetarras confían en que «todos los actores, tanto del Estado español como fuerzas vascas y catalanas, estén a la altura y se mantenga la responsabilidad y la audacia también que este reto tan importante puede suponer». A nadie se les escapa que la portavoz de los herederos políticos de ETA no diría lo que ha dicho de no contar con la comprensión del PSOE, porque, en caso contrario, Bildu no se habría dado tanta prisa en expresar su deseo de que Sánchez sea investido presidente. Y por si alguien tiene dudas, ahí va otra frase lapidaria de Aizpurua: «Bildu no va a ser en ningún caso obstáculo para que se vuelva a abrir esa nueva ventana de oportunidad que abra nuevos horizontes también a nuestro país, que abra nuevos horizontes a las soluciones que este país también necesita en términos nacionales y sociales».

En realidad, lo que traslada con sus palabras Aizpurua es lo mismo que viene reiterando Arnaldo Otegi: que la oportunidad histórica a la que se refieren los proetarras consiste en tener al frente del Gobierno de España a un presidente que con tal de seguir en el poder es capaz de quebrar de raíz el marco constitucional. Por eso están encantados de que Sánchez repita.