Ay, Unai, no te hagas el sordo: ¿Para cuándo una manifestación contra Sánchez?

Marchando otra ración de hipocresía: el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, asistió este domingo a la manifestación que recorrió las calles de Madrid para defender la sanidad pública y poner a caldo a Isabel Díaz Ayuso (más esto que lo primero, no nos engañemos). En principio, nada más normal que los sindicatos de izquierda, que están a lo que están y se están forrando con este Gobierno, se sumen contra la presidenta madrileña, pero que apuesten por las mutuas privadas para la gestión de las bajas laborales de sus empleados en lugar de por la sanidad pública no deja de tener su aquel. El departamento de Recursos Humanos de Comisiones Obreras en Madrid comunicó a sus empleados «que con efectos del próximo 1 de enero de 2023 la gestión de la enfermedad común y del accidente no laboral se realizará con la Mutua Colaboradora FREMAP».

Mientras Comisiones Obreras da entrada a Fremap para agilizar las bajas médicas frente a la sanidad pública, la cúpula del sindicato estuvo este domingo en la manifestación por la sanidad pública contra Ayuso. Caramba: se les ha llenado la boca criticando la figura de las mutuas colaboradoras privadas y ahora recurren a ellas para «el seguimiento médico y diagnóstico rápido, realizando pruebas y/o exploraciones complementarias o bien adelantando las mismas en caso de que la persona trabajadora estuviera en una lista de espera, y que el tratamiento médico se aplique de forma inmediata». Estos defensores de boquilla de lo público no aguantan la prueba del algodón: les pasas el trapito y rezuman hipocresía. Lo de la sanidad pública es el pretexto que han encontrado para sumarse a la estrategia de acoso y derribo a Isabel Díaz Ayuso promovida por la izquierda. En fin, que UGT y Comisiones Obreras se echan a la calle contra la presidenta madrileña. Al Gobierno de Pedro Sánchez -y anda que no hay motivos para manifestarse- ni tocarlo.