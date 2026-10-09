Avanzando juntos

Los alicantinos celebramos hoy un 9 d’ Octubre con acento propio, una fecha que vivimos como parte fundamental de una historia compartida en la que nuestra ciudad tiene mucho que aportar. Este año precisamente se cumplen 750 años de la muerte del rey Jaume I, fundador del antiguo Reino de Valencia, al que Jaume II el Conquistador incorporó a Alicante en 1296.

Testigo de esta historia es el Castillo de Santa Bárbara, nuestro símbolo más reconocible, perfil mudo de luchas intestinas, reconquistas, acuerdos y romances que han dado lugar a leyendas que nos cuentan quienes fuimos. Hoy, en 2026, es el monumento turístico más visitado en la Comunidad Valenciana.

También fuimos todavía antes Lucentum, con una historia fascinante que hoy parece que quiere volver a contarnos una cabeza escultórica surgida de nuestras más hondas raíces mediterráneas, la Venus de Alicante, de la época altoimperial romana. Hoy, en 2026, el lugar del mayor hallazgo arqueológico de la época romana en Alicante es un gran espacio del que disfrutan todos los alicantinos y visitantes.

Este rico legado de siglos es el que ha ido conformando nuestra identidad como pueblo, un pueblo que ha recibido y sigue recibiendo las aportaciones de diferentes culturas y que han convertido a Alicante en la ciudad abierta, moderna y cosmopolita que es hoy.

Nuestra ciudad vive un momento de crecimiento y expansión nunca antes experimentado porque Alicante conserva su carácter mediterráneo, su forma de vida y sus tradiciones al tiempo que genera oportunidades y se abre a los nuevos tiempos. Y es precisamente esta mezcla tan nuestra y que tanto nos define la que llama cada vez a más personas a labrar su futuro en nuestra tierra.

Somos la décima ciudad de España y somos parte fundamental de la Comunidad Valenciana. Somos ejemplo de integración y convivencia, somos trabajo, esfuerzo e ilusión. Somos pólvora y fuego, somos música, cultura y tradición. Somos innovación. Por eso Alicante es tan representativa de la identidad valenciana como cualquier otra ciudad de las tres provincias. Alicante celebra siempre lo que nos une al resto porque eso también nos define. En Alicante expresamos nuestra identidad y sentimiento de pertenencia en castellano y en valenciano indistintamente de forma libre y natural, sin imposiciones. Y queremos seguir haciendo Comunidad con Valencia y Castellón, avanzando juntos con la aportación de quienes llevan generaciones enteras en esta tierra y quienes acaban de llegar para echar raíces. Y también compartir nuestra cultura e identidad con todo el que nos visita de forma temporal porque somos lugar de encuentro e intercambio desde siempre, esa es nuestra verdadera esencia.

Por todo ello estoy orgulloso de ser y de sentirme alicantino, valenciano y español. Feliz 9 d’Octubre, feliz Día de la Comunitat Valenciana a todos.

Luis Barcala es alcalde de Alicante