La deriva pancatalanista de Esquerra Republicana de Catalunya (perdón, Més per Mallorca) se ha convertido en un auténtico delirio que se plasmó el pasado 29 de diciembre con la celebración en Manacor, ciudad que dominan los ecosoberanistas, de un acto de radicales independentistas organizado por Arran y Endavant que recibió dinero público de las arcas de la ciudad de las perlas. Es difícil caer más bajo.

Pese a los intentos maniqueos del alcalde Miquel Oliver por enmascarar la naturaleza del acto, que no era otra cosa que un mitin político, los carteles difundidos por los organizadores en las redes sociales no dejan margen al error. Esquerra Republicana de Catalunya (perdón, Més per Mallorca) puso a la histórica ciudad de Manacor a los pies del radicalismo pancatalanista sin haber demostrado ni el menor de los respetos por las tradiciones ni las costumbres de una de las localidades más importantes de la isla, que tuvo que soportar un acto político deleznable, en la línea rastrera en la que suelen actuar Arran y Endavant.

Constituye un verdadero fraude de ley que Més per Mallorca siga utilizando esta denominación para definirse como partido político. Se ha convertido en la línea blanca de Esquerra Republicana de Catalunya y ha renunciado a defender los intereses de su propia comunidad autónoma para entregarse al pancatalanismo más radical y a la promoción de esa farsa llamada Països Catalans.

Podría parecer una anécdota, pero lamentablemente son socios de gobierno del PSOE de Francina Armengol y ésta también hará lo que se le pida para que no la levanten del sillón en el año y medio escaso que le queda como presidente del Govern, lo que nos lleva a ser víctimas de continuos episodios del pancatalanismo más exacerbado. Un pancatalanismo que, entre otras cosas, ha llevado a esta Comunidad a perder importantísimos profesionales en sectores claves, como el sanitario, por no querer doblegarse a la imposición del catalán.