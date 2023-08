¡Rebajas de verano en PcComponentes!: El ratón gaming que estabas buscando está con 19€ de descuento

¡Prepárate para una inmersión total en el emocionante mundo del gaming! Los ratones gaming se han convertido en una extensión esencial de nuestras manos, llevando nuestra experiencia de juego a niveles nunca antes imaginados. Con su tecnología de vanguardia y diseños ergonómicos, estos dispositivos están diseñados para brindar una precisión y rendimiento excepcionales, permitiéndote dominar cualquier desafío en el universo virtual. No es solo un ratón, es tu herramienta para conquistar mundos y alcanzar la grandeza en cada partida.

Y hablando de grandeza, no podemos dejar de mencionar al aclamado Logitech G502 Hero, el ratón gaming que está llevando la competición al siguiente nivel. Con su rendimiento impecable y su diseño elegante, se ha convertido en el arma secreta de los gamers más exigentes. Pero la grandeza no termina ahí, porque ahora puedes llevarte este potente aliado con un descuento inigualable del 21% durante los descuentos de verano de PcComponentes. ¡Sí, lo has leído bien! Obtén el Logitech G502 Hero a un precio excepcional y desata tu máximo potencial en cada partida.

Comprar en PcComponentes (89,99) 70,99 euros

¡Eleva tu experiencia de juego al siguiente nivel con el ratón gaming Logitech G502 Hero! Este increíble ratón ofrece precisión y rendimiento inigualable gracias a su avanzado sensor HERO, que ofrece un seguimiento de hasta 25.000 dpi sin suavizado, aceleración ni filtros. ¡Sumérgete en un mundo de acción sin límites!

Con 11 botones programables y un botón rueda con dos modos y desplazamiento superrápido, tendrás un control total y personalizable para adaptarse a tu estilo de juego. Además, con la iluminación RGB personalizable LIGHTSYNC, podrás personalizar el aspecto de tu ratón con 16.8 millones de colores y sincronizarlo con otros dispositivos G para crear una experiencia visual impresionante.

El G502 Hero también te permite ajustar el equilibrio y peso según tus preferencias, gracias a sus cinco pesas de 3.6 g. ¡Diseña el ratón perfecto para ti y domina cada partida con confianza!

Las especificaciones físicas del G502 Hero lo hacen cómodo para largas sesiones de juego, con una altura de 132 mm, anchura de 75 mm y profundidad de 40 mm. Además, con un peso de 121 g, es perfectamente equilibrado para tus movimientos más rápidos y precisos. Con un cable de 2.10 m, tendrás la libertad de movimiento que necesitas para dominar el campo de batalla.

¡Y aquí viene lo mejor! Aprovecha el descuento especial de 19 euros en el Logitech G502 Hero y llévate a casa un compañero de juego insuperable. No pierdas esta oportunidad de elevar tu nivel de juego y alcanzar la victoria en cada batalla. ¡Equípate con lo mejor y marca la diferencia en el mundo gaming!