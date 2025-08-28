Realme 14 Pro+: el smartphone que hace palidecer a la competencia con un precio de locos está rebajado casi 300 €

Un buen teléfono móvil no tiene por qué ser caro. Por eso mismo llevas tiempo dando vueltas, tanteando opciones y buscando ofertas. Si ha llegado el momento de renovar terminal, puedes dejar de buscar, porque el Smartphone Realme 14 Pro+ está en oferta, rebajado de casi 550 € a poco más de 250 €, y es de los mejores teléfonos Android que puedes encontrar a ese precio por prestaciones, cámara y batería.

Empezando por sus 256 GB de memoria, o por su pantalla OLED de 6,83 pulgadas, y terminando por su cámara Sony con estabilización óptica o su batería de 6000 mAh; este teléfono despunta en todos sus frentes. Es perfecto tanto para un uso casual como intensivo, incluso si lo quieres para grabar vídeo profesional. ¡Y además está rebajado en AliExpress!

Por qué lo recomendamos

Su cámara Sony de 50 MP tiene estabilización óptica, zoom de 3 aumentos y una calidad profesional.

Es elegante, pero también resistente al agua y el polvo al tener certificaciones IP66/68/69.

La batería de 6000 mAh dura más de 24 horas sin despeinarse.

Tiene cancelación de ruido en las llamadas.

Comprar en AliExpress por ( 546 € ) 251,16 €

Smartphone Realme 14 Pro+

Lo más destacable del Smartphone Realme 14 Pro+, además de su relación calidad/precio, es su cámara. Es capaz de grabar a cámara ultralenta a 240 fps, a 4K y tiene hasta modos para fotografiar estrellas o planetas. Su calidad está muy por encima de la mayoría de modelos de la competencia, como también pasa con su autonomía, que dura más de 24 horas sin necesidad de cargar (y se carga al 50% en solo unos minutos).

Cuida cada detalle al milímetro, con un peso de menos de 200 gramos, WiFi 6, pagos por NFC, 5G dual y mucho más. Es un teléfono Android pensado para quienes quieren exprimir hasta el último céntimo y buscan buen rendimiento, buen diseño y buena cámara. Lo cumple todo.

¿Qué opinan quienes lo tienen?

Si hay algo que se desprende de las reseñas de quienes tienen este Realme es la sorpresa por la calidad que desprende para el precio que tiene. Puedes leer algunas valoraciones de compradores a continuación:

» El móvil funciona muy fluido, la cámara una pasada (es el punto fuerte), todo funciona como debería, sin más.»

«Sorprendente por el precio, el acabado es bueno, la cámara es muy buena, el funcionamiento es sobresaliente, la batería es una maravilla.»

«¡Para lo que cuesta, estoy más que contenta! Lo volvería a comprar sin dudar.»

Comprar en AliExpress por ( 546 € ) 251,16 €

Un móvil con una relación calidad/precio difícil de superar, y ahora además está más barato. Aprovecha que AliExpress lo ofrece con envío rápido y podrás empezar el nuevo curso co terminal nuevo.

Política comercial okshopping