Potencia de gama alta a precio de gama baja: el POCO X7 Pro baja su precio a 229 € (antes 389 €)

No tienes que pagar una fortuna para tener un teléfono móvil bueno y potente, y la prueba de esto es el Smartphone POCO X7 Pro. Este móvil de la marca POCO, famosa por ajustar el precio al milímetro, está de oferta en AliExpress por menos de 230 €, y su diseño, componentes y rendimiento bien podrían valer el triple de lo que cuesta.

Lo decimos por su pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas, su batería de 6000 mAh o su procesador de 8 núcleos a gran velocidad. Pero también porque es un terminal perfecto para cualquier tipo de usuario, desde el profesional que lo necesita para trabajar hasta el joven que lo quiere para jugar. Despunta en todos los frentes.

Por qué te lo recomendamos

El procesador de 8 núcleos hace que cualquier app, sea profesional o para jugar, vaya perfecta.

Su cámara principal tiene 50 MP y estabilización óptica, con vídeos a 4K perfectos para creadores de contenido.

Tiene una batería de 6000 mAh que puede dar hasta 2 días de autonomía, ¡y con carga de 90 W!

La pantalla AMOLED se ve genial incluso bajo la luz directa del sol.

Comprar en AliExpress por ( 389,62 € ) 229,72 €

Smartphone POCO X7 Pro

Huelga decir que lo que más destaca del Smartphone POCO X7 Pro es lo poco que cuesta para lo mucho que ofrece. Su cámara principal de 50 MP no tiene nada que envidiar a la de teléfonos que cuestan el doble o el triple, con resolución 4K para vídeo, estabilización óptica y hasta audio envolvente con Dolby Atmos. Es perfecto para grabar, fotografiar y también ver series o películas. Vale para todo.

De hecho, la clave de eso está en su procesador Dimensity, uno de los más veloces del mercado, junto con sus 8 GB de RAM y 256 GB de memoria. Si te gusta tener muchas apps abiertas al mismo tiempo, no hay problema; si te gusta jugar con gráficos punteros, tampoco hay problema. Puede con todo, con buenos resultados y con una batería que se carga al 100% en pocos minutos. Es como un gama alta.

¿Qué opinan sus compradores?

Quienes tienen el POCO X7 Pro están más que satisfechos con su compra, dado lo poco que cuesta para lo mucho que ofrece. Como verás en las reseñas reales que hemos recopilado a continuación, lo que más recalcan los usuarios es su potencia, su bajo precio y lo fluido que va todo:

» Es muy bonito y llamativo en mano, he jugado a juegos 3D demandantes y responde de maravilla con gráficos a tope.»

«Muy satisfecho con la compra. Va muy fluido, con un sistema muy cuidado y con buenas animaciones, que además brinda un gran rendimiento en multitarea.»

«Se siente como un móvil de gama alta, pero sin el precio de uno. Si estás dudando, te lo recomiendo al 100%.»

Comprar en AliExpress por ( 389,62 € ) 229,72 €

La potencia de la gama alta, a un precio que ronda la gama baja. Pídelo ya y AliExpress te lo mandará rápidamente a la dirección indicada, sin problemas y sin largas esperas.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.

Política comercial okshopping