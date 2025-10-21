La Lenovo Legion es una de las consolas portátiles más potentes del mercado, y ahora es tuya con un descuento del 20%

Te gusta jugar alguna partidita cuando estás fuera de casa, pero necesitas una máquina potente para poder disfrutar de tus juegos favoritos. Portabilidad ya no implica sacrificar potencia, sobre todo con una consola portátil como la Lenovo Legion GO. Esta consola no solo es pequeña y ergonómica, también es potente y muy versátil, ya que sus mandos se convierten en ratones para poder usar el Windows 11 que trae instalado como si fuera un PC. Es una máquina realmente sorprendente, y más ahora que está rebajada casi 180 €.

Pensada para los jugadores más exigentes, pero también para aquellos que quieren combinar ocio y trabajo cuando están fuera de casa, es una de las portátiles más potentes del mercado y, con esta oferta, de las mejores en calidad/precio.

Por qué la recomendamos

Su pantalla de 8,8″ con Gorilla Glass no solo muestra una imagen nítida y fluida a 144 Hz, también es resistente con su Gorilla Glass 5.

Tien un procesador Ryzen Z1, con 16 GB de RAM y SSD de 1 TB. Potencia le sobra.

Viene con Windows 11 al completo, perfecto para jugar o hacer lo que quieras.

Es muy ergonómica y compatible con la mayoría de lanzamientos actuales.

Lenovo Legion GO

Lo mejor que hace la Lenovo Legion GO es destruir la idea de que una consola portátil no es potente. Con su procesador, RAM y SSD, puede ejecutar juegos como Cyberpunk 2077 o Elden Ring con total fluidez y una calidad de imagen sorprendente. Además, como trae Windows 11, puedes instalar Steam, Epic Games o Game Pass en ella sin problemas, lo que implica tener acceso al catálogo de juegos más completo del mundo, y para colmo sus mandos son extraíbles para poder usarlos como los mandos de Nintendo Switch o convertirlos en ratón para usar la consola como un diminuto pero potente PC portátil. Es tan potente como versátil.

Con una batería que puede superar las 6 horas de uso, dependiendo del software que se ejecute, la Legion GO no solo es buena para los más jugones, también es útil para quienes quieran usarla para navegar, estudiar o trabajar, ya que su pantalla táctil la hace aún más accesible. Es toda una caja de sorpresas.

Esto opinan quienes la tienen

Quienes han comprado la Legion GO repetirían, principalmente por su potencia a la hora de mover juegos, pero también por su versatilidad al poder usarse como un PC ultraportátil. Mira aquí algunas reseñas reales de usuarios:

«Me ha encantado, sirve tanto para usarlo como un PC normal, como un PC gaming, es muy versátil.»

«Vengo de tener una Steam Deck y he adquirido una Legión Go y tengo que decir que tenía mis dudas pero me he llevado una grata sorpresa y es que he quedado alucinado.»

«Me ha gustado mucho la versatilidad que tiene el producto, ya que lo puedes utilizar en muchos escenarios y para muchas cosas. Es una gozada las ventajas que permite con sus diferentes modos de rendimiento, en función de si quieres una actividad intensa y un rendimiento gráfico grande o si tan solo quieres disfrutar de un rato de ocio en redes.»

