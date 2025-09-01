Da el salto a Apple con el iPhone 16 ahora que tiene un descuentazo de casi 220 €

Llevas tiempo pensándote cambiar de Android a Apple, pero nunca te has terminado de animar. Los precios y prestaciones no te parecían para tanto, pero esta vez no vas a tener excusas. El iPhone 16, modelo más reciente de la marca, está rebajado a precio mínimo en AliExpress. Tienes a tu alcance una de las mejores combinaciones de chip, IA, cámara y pantalla con un descuento de 219 €.

Con iOS 18 el nuevo asistente de Inteligencia Artificial, diseño premium, compacto y resistente, junto con una autonomía que da para más de 30 horas de uso, este modelo es uno de los mejores teléfonos móviles del mercado, y más aún con ese precio.

Por qué te lo recomendamos

Su cámara Fusion con zoom óptico 2x y ultra gran angular casi no tiene rival en el mercado

El procesador que tiene es mucho más rápido y eficiente, lo que alarga su autonomía.

Tiene una pantalla Super Retina XDR de 6,1 pulgadas que se ve genial incluso en exteriores.

La nueva versión de iOS integra IA con muchas funciones que te facilitan el día a día.

Comprar en AliExpress por ( 959 € ) 740 €

iPhone 16

Si por algo hay que ensalzar al iPhone 16 es por su sistema de cámaras. Sus 48 MP dan para mucho más de lo que parece, con capacidad para grabar vídeo profesional a 4K y 60 fotogramas por segundo y una fotografía inigualable. Su ultra gran angular es increíble para macrofotografía y paisajes, incluso cuando hay poca luz. Aunque tampoco hay que dejar atrás el Chip A18 de Apple, que le otorga un rendimiento muy por encima de la mayoría de la competencia. ¡Y además hace que su batería dure mucho más!

Hasta 27 horas viendo vídeos, carga rápida al 50% en 30 minutos, acabados con Ceramic Shield para protegerse frente a impactos, agua y polvo y las funciones más inteligentes de Apple. Todo eso lo hace perfecto tanto para el uso profesional como para el personal, sobre todo si te va la creación de contenido.

Opiniones de compradores

La relación calidad/precio y la calidad de acabados, junto con la eficiencia del teléfono, es lo que hace que prácticamente todos los compradores del iPhone 16 estén más que satisfechos. Puedes leer varias reseñas reales a continuación:

«El iPhone 16 es una pasada, a parte de su forma bonita y su pantalla que se ve perfecta, iOS es la caña. Cuando pasas de un modelo mucho anterior se nota bastante en la fluidez del teléfono.»

«Simplemente iPhone, nada más que añadir. Para mí, el mejor smartphone de todos.»

«Para mí es innegociable que esta marca es la mejor del mercado, ya me lo imaginaba antes y me reafirmo en esa idea»

Más de 200 € de descuento, entrega rápida y la garantía de contar con uno de los mejores fabricantes de teléfonos móviles. Si quieres renovar de verdad, esta es tu oportunidad.

