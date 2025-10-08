Se acaba el Amazon Prime Day 2025: últimas horas para conseguir las ofertas más top
Hoy es el último día del Prime Day 2025 y no puedes dejar escapar el tren de las ofertas. Miles de rebajas exclusivas están a punto de terminar y, si aún no has hecho tus compras, debes darte prisa, porque los últimos descuentos finales del Prime Day van a desaparecer en las próximas horas. ¡No puedes dejarlos pasar!
Es la última oportunidad, pero solo para miembros de Amazon Prime. Recuerda que, para poder acceder a las ofertas finales del Prime Day 2025 de Amazon, es necesario tener cuenta de Prime. Está disponible con precio rebajado, pero también con un periodo de prueba totalmente gratuito que puedes aprovechar para acceder a estas rebajas únicas
Si no sabes qué comprar en el último día del Prime Day o cuáles son las últimas ofertas del Prime Day de Amazon que realmente valen la pena, no te preocupes, porque estás en el sitio indicado. Hemos recopilado los mejores chollos en los productos top ventas del Amazon Prime Day para que acabes la promoción haciendo las mejores compras.
Hogar, tecnología, moda, belleza y mucho más está disponible a continuación. Aquí vas a encontrar las mejores ofertas flash, los últimos chollos del Prime Day de Amazon que realmente valen la pena. ¡Y todos son de los productos más vendidos y buscados de esta promoción!
Los gadgets más vendidos del Prime Day, ¡últimos chollazos!
Enchufe inteligente TP-Link TAPO P100
- Antes:
9,90 €→ Ahora: 7,44 € (25% de descuento)
- Control remoto de cualquier dispositivo conectado.
- Opciones de programación y temporizador.
- Compatible con control por voz.
Smartphone POCO F7
- Antes:
499,90 €→ Ahora: 379,99 € (28% de descuento)
- Pantalla AMOLED de 6,83″ a 120 Hz.
- Cámara de 50 MP con estabilización óptica inteligente.
- Procesador Snapdragon 8s Gen 3, con 12 GB de RAM y 512 GB de memoria.
Las ofertas para hogar que están triunfando en la recta final
Juego de sartenes Tefal Ingenio Emotion
- Antes:
69,99 €→ Ahora: 55,99 € (20% de descuento)
- Mango extraíble con un solo clic.
- Diseño apilable para ahorrar espacio.
- Cobertura antirrayaduras.
Aspiradora Dyson V11 Fluffy
- Antes:
498 €→ Ahora: 399 € (20% de descuento)
- Autonomía de hasta 60 minutos.
- Tres modos de potencia.
- Cepillo especial antienredos.
Estos productos de belleza están arrasando, ¡y se acaban hoy!
Plancha de pelo ghd Platinum
- Antes:
239 €→ Ahora: 178,99 € (25% de descuento)
- Sensores que mantienen la temperatura homogénea en las placas.
- Placas flotantes para un mejor deslizamiento.
- Desconexión automática tras 30 minutos de inactividad.
Máscara de pestañas Maybelline New York
- Antes:
7,98 €→ Ahora: 5,32 € (33% de descuento)
- Alarga las pestañas desde la raíz hasta las puntas.
- Cepillo cónico para las pestañas más cortas.
- Fórmula con extracto de bambú que da fuerza y flexibilidad.
Los looks más deseados del Prime Day con descuentazos que acaban hoy
Zapatillas Munich Dash
- Antes:
52,50 €→ Ahora: 30 € (25% de descuento)
- Suela de caucho con buen agarre.
- Cierre con cordones totalmente ajustable.
- Fácil lavado.
Vaqueros para mujer Levi’s 501 Crop
- Antes:
70,95 €→ Ahora: 45,96 € (35% de descuento)
- Diseño crop ajustado a las tendencias.
- Sello de calidad de Levi’s.
- Tejido vaquero cómodo y resistente.
Estos dispositivos Amazon están volando en las últimas horas
Ring Intercom + Echo Pop
- Antes:
154,98 €→ Ahora: 52,99 € (66% de descuento)
- Apertura remota de la puerta desde el smartphone.
- Control del interfono mediante voz.
- Acceso a Alexa y el catálogo de Skills.
Amazon Kindle Colorsoft
- Antes:
329,97 €→ Ahora: 203,50 € (38% de descuento)
- Pantalla de 7 pulgadas a todo color.
- 32 GB de memoria para miles de libros.
- Batería con hasta 8 semanas de autonomía.
Consejos rápidos para aprovechar los descuentos finales del Prime Day
¿Vas a echar un vistazo por tu cuenta entre las últimas ofertas del Prime Day 2025 de Amazon? En ese caso, para que puedas ir al grano y asegurarte de hacer las compras más top, echa un vistazo a los consejos que te traemos:
- Verifica ofertas cada hora – Echa un vistazo al catálogo de descuentos flash, ya que cambia a cada hora que pasa.
- No dudes, compra – Si te estabas pensando en comprar algo, no te lo pienses y lánzate a por ello en cuanto esté de oferta.
- Actúa con rapidez – Los productos top de ventas suelen agotarse con mucha rapidez y las reposiciones, si las hay, son escasas. ¡Lánzate de cabeza a por ellos!
- Mira los más vendidos de cada categoría – Amazon suele guardarse ofertas muy jugosas para el final de su Prime Day, así que echa un vistazo a los descuentos extra que pueden tener los productos best-sellers de cada categoría. Te vas a llevar alguna sorpresa.
- Comprueba el stock y las entregas – Hay productos que se suelen reponer, como decíamos antes, así que echa un vistazo al stock disponible, si se indican las unidades que quedan, y los plazos de entrega. Hay veces que se ofrece disponibilidad, pero con un envío demasiado tardío porque el producto realmente estaba agotado.
Ten todo esto muy presente cuando vayas a la caza de los chollos finales del Amazon Prime Day. Todavía estás a tiempo de exprimir las últimas gotas de estos ofertones y llevarte lo que siempre quisiste a un precio que nunca imaginaste. ¡No esperes más!
Cuando llegue la medianoche de hoy, toda la fiesta de ofertas del Prime Day 2025 habrá terminado. Todavía tienes una última oportunidad para conseguir los chollos más sorprendentes y las rebajas más bestias del catálogo de esta tienda online. Aunque recuerda que necesitas tener cuenta de Amazon Prime para disfrutar de estos descuentos.
Miles de productos van a volver a sus precios originales en muy pocas horas. Si todavía no has logrado aprovechar estas rebajas, es el momento de enmendar el error y lanzarte a por ellas. ¡Date prisa, porque solo quedan las últimas horas para disfrutar de los mayores descuentazos del año!
