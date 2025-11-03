POCO F7 PRO 5G: El smartphone Android con la mejor relación calidad/precio ahora con un descuentazo de 244 €

Ha llegado el momento de cambiar de smartphone, estás buscando opciones en Android y no ves nada que te convenza. Deja de buscar, porque el POCO F7 Pro 5G te va a enamorar con su pantalla AMOLED, sus 256 GB de memoria, su procesador de última generación, su cámara profesional, su batería de 6000 mAh y… ¡su descuentazo de más de 244 €!

El teléfono Android con la mejor relación calidad/precio del momento. No importa el uso que vayas a darle, porque sus prestaciones despuntan en todos los frentes. No se queda corto ni en potencia, ni en autonomía, ni en potencia, ni en nada.

Por qué lo recomendamos

Tiene el procesador más potente de Qualcomm, 12 GB de RAM y 256 GB de memoria. Va de sobra en todo.

La pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas se ve y va de fábula con su resolución 2K y sus 120 Hz.

Su cámara principal de 50 MP con estabilización óptica consigue una calidad profesional en foto y vídeo.

La batería de 6000 mAH da más de un día de batería, y se carga rápido con sus 90 W de carga.

Comprar en AliExpress por ( 611,80 € ) 367,28 €

POCO F7 Pro 5G

Lo que mejor hace el POCO F7 Pro 5G es no renunciar a nada: no renuncia a la potencia con su procesador Snapdragon 8 Gen 3 y sus 12 GB de RAM, no renuncia a la memoria con sus 256 GB, no renuncia a la autonomía con su batería de 6000 mAh y no renuncia tampoco a ofrecer la mayor calidad audiovisual con su pantalla AMOLED a 120 Hz y su cámara profesional con OIS y 50 MP. Toda app o juego que le pongas se moverá como la seda, incluso la edición de vídeo, y todo lo que inmortalices se verá genial gracias a su sensor preparado para escenas con poco luz. ¡Hasta la cámara frontal saca buenas selfies con sus 20 MP! Además, como tiene carga rápida de 90 W, el teléfono está listo en menos de una hora otra vez.

Un smartphone pensado para creadores de contenido, para jugones y, al final, para cualquier tipo de usuario. Le sobra potencia y prestaciones para hacer lo que quieras con él y tiene una relación calidad/precio inigualable.

Esto opinan quienes lo tienen

Las personas que tienen el POCO F7 PRO 5G están muy contentas con su rendimiento y la calidad de sus cámaras, pero sobre todo con su relación calidad/precio. Aquí puedes leer varias reseñas:

«Excelente máquina, no lo he probado en su máximo rendimiento, pero para uso normal va muy bien la batería, buena cámara (no es una profesional pero se nota la diferencia con un gama media).»

«Un teléfono maravilloso. Vengo de un POCO F2 Pro que duró 5 años hasta que la batería necesitó recambio. Este fue el cambio y estoy muy contento con él.»

«Estoy contento con el teléfono. No quería gastar demasiado dinero y este cubre mis necesidades. Además me parece bonito y bien fabricado, resistente.»

Aprovecha esta oferta y disfrutarás también del envío gratuito del teléfono, que llegará a donde indiques en un plazo máximo de una semana.

