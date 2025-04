Las 10 mejores paletas de sombras de ojos del 2025

Si alguna vez has sentido que tu maquillaje de ojos no está del todo completo o que los colores que eliges no tienen la intensidad que esperabas, con una paleta de sombras de ojos de calidad puedes notar un gran cambio en tu estilo. Podrás experimentar con una gran variedad de looks y sabrás con total confianza que tu maquillaje aguantará intacto todo el día. Con la opción correcta, puedes jugar con acabados mates, metálicos o brillantes, para cuando quieras ir más o con un estilo más atrevido para la noche, y todo en un solo estuche.

Ahora bien, cuando se trata de elegir la mejor paleta de sombras, hay algunos factores que no puedes pasar por alto. La pigmentación es esencial, porque no querrás gastar tiempo aplicando capa tras capa sin ver resultados. Marcas como Urban Decay, Huda Beauty y Natasha Denona son reconocidas por ofrecer fórmulas de calidad que ofrecen una pigmentación rica y duradera. También querrás que las sombras se mezclen con facilidad para lograr transiciones suaves, y que la paleta incluya una variedad de tonos versátiles, desde neutros hasta más otros más intensos.

La paleta Tartelette™ in Bloom de Tarte viene con 12 sombras en tonos neutros, rosados y bronce. Así que puedes crear looks sencillos y versátiles que realzan y agrandan la mirada. Un imprescindible para tu día a día, pero también para maquillajes más elaborados.

Lo mejor de todo es que su fórmula está infundida con arcilla amazónica, así promete una pigmentación intensa y de larga duración, sin que se desvanezca o cree pliegues en los párpados.

Con la paleta de 60 sombras de ojos, prepárate para ser la Picasso del maquillaje. ¿Necesitas un look para esa reunión de trabajo o quieres brillar en una fiesta? No hay problema, porque esta paleta tiene más colores que un arcoíris después de una tormenta.

Aquí encontrarás tonos mates de larga duración y brillos que deslumbran, para pasar de un estilo casual a uno de diva en segundos. Además, su diseño compacto es perfecto para llevar en el bolso, porque nunca se sabe cuándo surgirá un evento inesperado.

La Bourjois EyeCatching Palette en el tono 003 Nude es el secreto para lograr un ahumado impecable y luminoso. Con 8 tonos modernos y versátiles, te ofrece la combinación perfecta para destacar tus ojos, desde un look suave y natural hasta uno más intenso y llamativo.

Además, cuenta con un aplicador de doble punta: uno suave para difuminar las sombras y otro más preciso para delinear y definir con total control. Su fórmula innovadora, con primer incorporado, garantiza hasta 12 horas de duración. ¿Lo mejor? Su espejo giratorio con el que podrás hacer retoques en cualquier lugar.

La Yucca Palette de Natasha Denona te transporta a los paisajes paradisíacos de las Maldivas. Es una paleta de sombras inspirada en los colores del amanecer y en la planta caribeña Yucca. Incluye 15 sombras con tonos que van desde verdes hasta dorados cálidos y marrones que reflejan la esencia de la naturaleza.

La paleta combina tres de las fórmulas de Natasha: Sparkling Foiled, para conseguir más brillo en tu mirada; Matte, para acabados suaves que se difuminan con facilidad, y Metallics, para rematar con un toque de luminosidad.

La Naked Reloaded de Urban Decay es una de las más versátiles de esta lista. Con su rica pigmentación y suave textura aterciopelada, estas sombras se mezclan sin esfuerzo para crear maquillajes perfectos tanto para el día como para la noche.

Ya sea que prefieras un estilo natural o un maquillaje más atrevido, esta paleta te ofrece una amplia gama de tonos que se ajustan a cualquier ocasión. Además, con el compromiso de Urban Decay con la belleza cruelty-free, puedes disfrutar de estas sombras sabiendo que no han sido probadas en animales.

Las mini paletas Nude Obsessions de Huda Beauty te invitan a redefinir lo que significa un look nude. Con 9 atractivas variaciones de tonos, estas paletas están diseñadas para adaptarse a cualquier tono de piel y color de ojos, para jugar con tonos mates suaves, sombras superiridiscentes y metalizados complementarios.

Están disponibles en tres versiones: Nude Light, Nude Medium y Nude Rich. Es una combinación perfecta de tonalidades cálidas y frías para lograr un efecto visual impactante y sofisticado.

La Paleta Cosmos es tu pasaporte directo al espacio, o al menos al estrellato en el mundo del maquillaje. Está inspirada en la majestuosidad del universo, una colección de 12 sombras pigmentadas perfecta para dar un toque glamuroso a tu look, ya sea para conquistar el día o brillar por la noche.

Con acabados mates, metálicos y un brillo que haría envidiar hasta a una supernova, puedes crear desde looks sutiles y galácticamente discretos hasta los más atrevidos en un abrir y cerrar de ojos.

La paleta de sombras de ojos UCANBE incluye 40 tonos que te llevarán desde un look discreto para el día hasta un maquillaje digno de festival o boda. Con 18 tonos mates y 22 brillantes, esta paleta es tu mejor aliada para cualquier ocasión.

¿Alta pigmentación? ¡Por supuesto! Con solo una pasada, obtienes un color intenso, de polvo sedoso y suave que se mezcla con facilidad para hacer transiciones naturales entre tonos.

La Makeup Revolution Ultra Eyeshadow Palette Flawless Matte incluye 32 sombras de ojos completamente mates y con una textura suave. Gracias a su alta pigmentación, asegura un color intenso y consistente con solo una pasada.

Tendrás la total garantía de que tu maquillaje aguantará el paso de las horas, pues su buena adhesión ayuda a que no se desvanezca. Es una paleta de aplicación sencilla y precisa, ideal para crear maquillajes refinados.

Para concluir esta lista, te traemos esta paleta de colores mates universales, ideal para quienes valoran la versatilidad y funcionalidad en su rutina de maquillaje. Inspirada en los tonos de la piel humana, cubre una amplia gama de colores, desde los más claros hasta los más profundos.

Cada sombra se desliza de manera uniforme, con una cobertura media que puedes ir construyendo en capas, y se difumina con facilidad para lograr transiciones perfectas. Además, su increíble adherencia y fijación aseguran que tu maquillaje permanezca impecable durante horas, con mínimo residuo.

Con una de las mejores paletas de sombras de ojos obtendrás resultados versátiles y duraderos en tu maquillaje. Opta por fórmulas que se adapten a tu estilo y necesidades para que tu rutina sea más sencilla y creativa.

