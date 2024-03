La mejor oferta del Aniversario de AliExpress es este smartphone OnePlus 12 ¡con 300€ de descuento!

Tienes ante ti la oportunidad perfecta para comprar uno de los mejores smartphones del momento. Si llevas tiempo queriendo renovar, pero no dabas con ninguna propuesta interesante, el 14 Aniversario de AliExpress te lo pone fácil. El gigantesco e-commerce está celebrando su 14 cumpleaños hasta el próximo 27 de marzo, haciendo rebajas de hasta el 70% en todas sus categorías, y combinándolas además con unos suculentos cupones de descuento que ayudan a ahorrar más. ¿No lo crees? Echa un vistazo a continuación:

ESAN02 : 2€ de descuento en compra mínima de 9€

ESAN04 : 4€ de descuento en compra mínima de 29€

ESAN05 : 5€ de descuento en compra mínima de 39€

ESAN08 : 8€ de descuento en compra mínima de 69€

ESAN10 : 10€ de descuento en compra mínima de 79€

ESAN12 : 12€ de descuento en compra mínima de 99€

ESAN20 : 20€ de descuento en compra mínima de 159€

ESAN40 : 40€ de descuento en compra mínima de 299€

ESAN80: 80€ de descuento en compra mínima de 499€

Una combinación de ofertas y cupones que es perfecta para aprovechar la promoción que AliExpress ha lanzado con el Smartphone OnePlus 12 5G. El modelo más puntero de OnePlus está rebajado casi 300 €, pasando de costar casi 1000 € a costar menos de 700 €. Un ahorro descomunal que se potencia con los cupones del aniversario, y que deja este potente terminal a un precio increíble. ¿Quieres conocer sus especificaciones antes de lanzarte? Pues sigue leyendo.

Comprar en AliExpress por ( 998,57 ) 699€

El Smartphone OnePlus 12 5G es la combinación de la tecnología más puntera del mercado en un teléfono compacto y elegante. Mide tan solo 164,3 x 75,8 x 9,15 mm y pesa 220 gramos gracias a sus materiales y a una pantalla de 6,82 pulgadas QHD+ que roza la resolución 4K y tiene una tasa de refresco dinámica de 1 a 120 Hz. No solo muestra nitidez y claridad, sino que se adapta automáticamente al contenido para garantizar la suavidad perfecta para cada ocasión.

En rendimiento no se queda para nada atrás. Utiliza un procesador SnapDragon 8 de tercera generación multinúcleo de alta velocidad que está perfectamente acompañado por 16 GB de RAM y hasta 512 GB de almacenamiento UFS 4.0. ¿Qué implica todo esto? Que podrás abrir tantas apps como desees de forma simultánea, que no tendrás ni un problema en materia de almacenamiento, que no habrá tiempos de carga y que podrás disfrutar de los juegos más punteros con un rendimiento impecable.

Por otra parte, hay que hablar de su conjunto de cámaras. La parte trasera tiene un sistema de triple cámara con un máximo de 64 MP que incluye zoom óptico de 3 aumentos y zoom digital de hasta 120 aumentos. Su calidad a la hora de capturar vídeo en 4K o hacer fotografías solo es comparable a la de un iPhone puntero. Además, este dispositivo también despunta en otros terrenos como la carga ultrarrápida de 100 W o las funcionalidades avanzadas que trae Android 14.

Es una de las mejores experiencias móviles que puedes encontrar ahora mismo en el mercado, y además puede ser tuya por un precio sorprendentemente bajo. Aprovecha este ofertón que ha traído AliExpress por su 14º Aniversario y llévate ya este OnePlus por solo 699 €. ¡Que no se te escape!

