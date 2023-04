Cuida tu salud mientras trabajas y ahorra con este escritorio elevable eléctrico ¡rebajado un 24%!

Uno de los grandes problemas de trabajar desde casa es la mala postura frente al PC. Esto, combinado con el sedentarismo de la mayoría de trabajos en remoto, provoca que más y más personas empiecen a tener dolores de espalda y problemas de salud en general. Es por eso que poco a poco hemos ido viendo cómo marcas como Flexispot han sorprendido en el mercado con la venta de escritorios eléctricos elevables. Soluciones ideales para cambiar de postura y cuidarte como nunca sin perder eficacia en tu trabajo.

Debemos quedarnos con esa marca, porque es la gran protagonista de esta oferta que te traemos. Gracias a Amazon, tienes un descuento del 24% en el Escritorio Elevable Eléctrico Flexispot EF1. Una rebaja de más de 60 € con la que vas a poder tener este genial escritorio en casa por poco más de 220 €. Un precio de lo más competitivo si echamos un vistazo al resto del sector, y que te va a resultar irresistible cuando sigas leyendo y descubras todo lo que tenemos que contarte sobre este escritorio.

Comprar en Amazon por ( 289,99 ) 221,19 euros

Con un robusto tablero de 100 x 60 x 1,6 centímetros hecho en madera de arce, la propuesta estrella de este Escritorio Elevable Eléctrico Flexispot es la posibilidad de regular su altura con total facilidad. Podrás usarlo tanto si estás sentado como si estás de pie, ajustando la altura al milímetros gracias al sencillo panel que hay bajo el tablero.

Su diseño ha sido planteado para que no tengas que curvar tu espalda a la hora de trabajar frente al PC. Así, no importará cuántas horas pasen, siempre tendrás la postura correcta y podrás incluso usar una cinta de correr mientras tanto. No habrá problema, ya que bastará con pulsar sus botones para colocarlo a la altura que desees, o en una de las 4 que tiene preestablecidas.

Cuenta con un cajón para cables y un gancho en el lateral para colocar cualquier accesorio que necesites tener a mano. Además, es muy fácil de montar y tiene una resistencia muy buena. Puede soportar hasta 100 kilogramos de carga, y su tablero además asciende o desciende a una velocidad de 2,5 centímetros por segundo sin apenas hacer ruido.

Con un rango de alturas de 73 a 121 centímetros, un diseño con estilo y robusto y una premisa que apuesta, sobre todo, por reducir el sedentarismo y cuidar de tu salud, este escritorio elevable eléctrico es simplemente perfecto. Aprovecha esta oferta limitada de Amazon y llévatelo ya, porque ese precio no volverás a verlo en mucho tiempo.

