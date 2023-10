¡Amazon tira el precio de esta cafetera Expresso de Ufesa ahora rebajada un 40%!

Todo buen amante del café sabe que no hay nada como el aroma a café recién hecho, o saber que se puede disfrutar de un sabroso capuccino sin salir de casa. Huelga decir que, para eso, necesitas contar con una buena cafetera, y los precios de este tipo de aparatos no suelen ser precisamente bajos. Decimos que no suelen, porque hay excepciones que rompen con la regla, como es el caso de Ufesa. Una de las mayores marcas de electrodomésticos que existen mercado quiere que los amantes del café puedan comprar una de las mejores cafeteras profesionales del mercado a un precio de risa.

Solo hay que ver la oferta que tiene disponible por tiempo limitado en Amazon. Si te lanzas a por ella, vas a poder comprar la Cafetera Expresso de Ufesa por menos de 79 €, en lugar de los casi 130 € que suele costar. Tiene una brutal rebaja del 40% que la deja a un precio increíblemente bajo, sin tener que renunciar a ninguna de las calidades y ventajas que ofrece. ¿Quieres conocerlas para terminar de decidirte? Pues sigue leyendo, porque te lo vamos a contar todo sobre ella.

Comprar en Amazon por ( 129,99 € ) 78,50 €

La Cafetera Expresso de Ufesa podría pasar perfectamente por una cafetera profesional viendo tanto su diseño como sus posibilidades. Hablamos de una cafetera que tiene doble boquilla para hacer dos cafés al mismo tiempo, con un vaporizador orientable perfecto para hacer espuma con la leche y que tiene una potencia de 20 bares con la que consigue las mejores elaboraciones en el menor tiempo posible.

Su abanico inicial de características es digno de mención, pero no se queda solo ahí. Puede hacer cafés, infusiones, capuccinos y expressos con suma facilidad y es compatible tanto con el café molido como con las cápsulas monodosis, para que no te falten opciones. ¿Y su depósito de agua? Llega a los 1,6 litros, así que podrás olvidarte de recargarlo durante un buen tiempo.

Por suerte, a pesar de todo lo que hace, su panel de control es muy intuitivo, ya que solo necesita que pulses unos botones iluminados para elegir lo que deseas tomar. Y lo que más destaca su carácter profesional y único son los detalles adicionales, como la bandeja de la parte superior que calienta las tazas, la cuchara medidora y prensadora o la bandeja recoge gotas. Lo tiene todo pensado al milímetro para brindarte la experiencia cafetera definitiva en casa al mejor precio, y más ahora que está rebajada a solo 78,50 €. ¡Hazte con ella!

