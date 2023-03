¡Ofertas exclusivas, envíos y devoluciones gratuitas!: Descubre AliExpress Choice

AliExpress es una tienda online más que conocida por la amplitud de su catálogo y lo bajos que son sus precios. Los usuarios que acuden a ella siempre quedan satisfechos en ese sentido, de hecho, las únicas quejas que suelen surgir sobre el servicio están ligadas a lo lentos que son los plazos de entrega. Quejas que van a desaparecer con AliExpress Choice.

¿Qué es AliExpress Choice exactamente? Es una iniciativa lanzada por este gigante asiático para todos los usuarios que quieran tener acceso a descuentos especiales y servicios mejorados con envíos gratuitos y en 10 días en compras superiores a 10 € y hasta 3 devoluciones totalmente gratuitas al mes.

Un servicio operado totalmente por AliExpress, a través de cadenas de logística y suministro propias, facilitando envíos y devoluciones gratis a partir de este mismo mes de marzo, y la posibilidad para nuevos clientes de disfrutar de cupones adicionales de hasta el 100% en una selección de productos. Marcas tan conocidas como Lenovo o Xiaomi están dentro de dicha selección. Además, si lo aprovechas antes del 4 de marzo, podrás llevarte 4 € de descuento al comprar con el código ESNEW04.

¿Quieres ver todo lo que puedes conseguir con AliExpress Choice? Pues echa un vistazo a la selección que te traemos, con algunos de los productos más destacados que entran dentro de esta iniciativa tan prometedora.

Este smartwatch se ha diseñado pensando en la actividad al aire libre. Podrás usarlo donde y cuando quieras, seas hombre o mujer, ya que cuenta con una protección especial frente al polvo y al agua. Por supuesto, no falla a la hora de ofrecer opciones de monitorización de frecuencia cardíaca y presión arterial, brindando también modos de entrenamiento deportivo más que variados.

Su pantalla táctil IPS de 2 pulgadas ofrece una resolución nítida y colores vibrantes bajo cualquier condición. Se puede sincronizar con tu smartphone vía Bluetooth para recibir notificaciones o incluso escuchar música, y su autonomía alcanza los 5 días de uso normal, y hasta 20 en modo ahorro. ¡No le puedes pedir más!

Comprar en AliExpress por (57,13) 23,99€

Los auriculares inalámbricos Lenovo XT80 no solo ofrecen un sonido estéreo de primera, sino también un diseño ideal para aquellas personas que tratan de unir música y deporte al máximo posible. No solo se colocan fácilmente, sino que se acoplan a la oreja para no moverse y permitirte disfrutar hasta del más mínimo detalle de tus melodías favoritas.

Además, cuentan con la tecnología Bluetooth 5.3, lo que permite disfrutar de un sonido sin cortes, sin latencia y con un consumo energético realmente bajo. Su autonomía es envidiable, y su diseño IPX7 con resistencia especial para el agua te permitirá usarlos incluso si estás haciendo running bajo la lluvia. ¿A qué esperas para hacerte con ellos?

Comprar en AliExpress por (33,14) 11,24€

Si tu higiene y salud bucodental te preocupa seriamente, debería, este Raspador Dental Ultra Sónico es una opción ideal. Gracias a la vibración ultrasónica, es capaz de eliminar placa y manchas con una eficacia que no te va a dar ningún cepillo, sin importar que tengas prótesis dentales o incluso brackets puestos.

Totalmente portátil, con batería recargable y diferentes modos de limpieza, brinda resultados infinitamente mejores que un cepillo manual y es el aliado perfecto para combatir la caries o frenar la gingivitis.

Comprar en AliExpress por (27,12) 13,56€

La cámara de seguridad Lenovo IP PTZ de 3 MP es una de las mejores propuestas que puedes encontrar si buscas una forma de ganar en seguridad y tranquilidad en tu hogar. Brinda una calidad de imagen soberbia, cuenta con zoom óptico de 4 aumentos e incluso ofrece la posibilidad de usarla por control remoto para colocarla como prefieras.

Tiene sensor de movimiento para avisarte en caso de anomalía, es muy fácil de usar y graba todo lo que necesites de forma clara y eficiente. Y sí, puedes configurarla desde tu smartphone gracias a la app compañera.

Comprar en AliExpress por (115,62) 29,53€

