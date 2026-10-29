Tu rutina de bienestar íntimo lleva demasiado tiempo en piloto automático y ya te estás planteando probar algo diferente. ¿Has echado un ojo al Enigma Double Sonic de LELO? Es un masajeador de triple estimulación que une ondas sónicas para el clítoris con un extremo interno que llega mucho más lejos de lo habitual. Y para rematar, está rebajado a unos 223 €.

Además, con el cupón exclusivo DIARIO10 tienes un 10% de descuento extra, así que es tuyo por poco más de 200 €. Por ese precio te llevas un diseño premiado de una marca sueca de referencia. ¡Aprovecha!

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Combina tecnología DeepSonic, que lleva ondas sónicas hasta el punto A, con SenSonic, que estimula el clítoris sin contacto directo.

Tiene 8 ajustes de intensidad, desde suavísimo hasta un pulso intenso.

Se conecta a la app de LELO, con modos exclusivos y control total de cada motor por separado.

Es 100% sumergible y está hecho de silicona extrasuave, con certificación de seguridad.

Comprar en LELO por ( 349 € ) 223,01 €

Enigma Double Sonic

Juguetes íntimos hay muchísimos, basta con echar un vistazo, pero muy pocos llegan al nivel del Enigma Double Sonic. ¿Por qué? Por su capacidad de estimulación. Su extremo interno tiene una punta sónica que emite ondas y busca el punto A, que está un poco más allá del punto G, mientras que la parte externa estimula el clítoris con ondas suaves y rápidas. Lo que consigue con esto es una experiencia totalmente envolvente y placentera, ideal tanto en solitario como en pareja. Además, lo puedes personalizar con sus 8 ajustes y vincularlo a tu móvil para controlarlo como desees a distancia, además de acceder a unos modos exclusivos. Ah, y lo puedes usar perfectamente en la bañera o en la ducha. ¡Lo tiene todo más que pensado!

Algo habrá hecho bien para llevarse el Red Dot Design Award 2025, uno de los galardones mejor valorados del sector, además de tener un enorme grado de satisfacción según encuestas hechas por la marca. Si buscas un capricho de calidad, diseñado con cabeza y seguro, es una compra muy recomendable.

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¿Qué dicen sus usuarias?

Que lo recomiendan encarecidamente. Tanto por su diseño como por su tecnología de pulsos, están totalmente satisfechas con este juguete/masajeador íntimo. Aquí hemos recopilado algunas reseñas:

«Los pulsos sónicos de este juguete son increíbles. Dudaba por su precio, pero me alegro de haberle dado una oportunidad.»

«Tenía problemas para encontrar algo que encajara con mi anatomía y llegara al punto perfecto. Sin embargo, esto cayó como un regalo divino.»

«Sensaciones espléndidas y satisfacción total. El mejor producto que he probado. Muchas gracias, ¡lo recomiendo!»

Además de la rebaja, recuerda que puedes llevártelo aún más barato con el cupón exclusivo DIARIO10, que te da un 10% de descuento adicional. LELO ofrece envío rápido y discreto, dos años de garantía y una garantía de satisfacción de 60 días, por si no te convence.

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