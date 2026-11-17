Quien comparte casa con un perro de raza beagle sabe que el pelo aparece en cualquier rincón: debajo del sofá, junto a las paredes, en las alfombras y en los lugares más insospechados. En mi caso son dos, y es una raza de pelo corto que muda de forma constante, así que barrer o aspirar una vez al día nunca es suficiente.

Por eso quería comprobar si un robot aspirador podía con ese ritmo. Después de probar el Dyson Spot+Scrub Ai, mi conclusión es que funciona muy bien en un hogar con perros que sueltan mucho pelo, y que la diferencia se nota en el día a día.

El modelo tiene un precio de 1.199 euros en la tienda de Dyson aunque en ocasiones se pueden utilizar descuentos que lo dejan hasta en 799 euros. Y más ahora que llega el Black Friday debes estar atento porque las rebajas suelen ser espectaculares.

Potencia pensada para el pelo, también sobre alfombras

Lo primero que importa con mascotas es la capacidad de succión. Este robot alcanza los 18.000 Pa y, cuando detecta una superficie blanda como una alfombra, multiplica esa potencia hasta por cuatro para recoger polvo y pelos sin dañar el tejido. Además, eleva el rodillo de fregado 10 milímetros para no mojarlas.

Los bordes, donde suele acumularse el pelo, también están cubiertos: el rodillo se desplaza 40 milímetros hacia la pared y los cepillos laterales giratorios alcanzan las esquinas.

Un sistema de detección que evita choques

El aparato utiliza un sensor LiDAR que escanea la estancia siete veces por segundo y una cámara HD que, según el fabricante, le permite esquivar hasta 100 objetos distintos. En una casa con perros, donde suele haber juguetes y comederos en el suelo, es una función muy relevante que no sabes que necesitas hasta que el robot aspirador mueve el cuenco de agua por toda la casa y lo deja todo sucio. A esto se suma una luz verde que ayuda a localizar el polvo más fino.

Esa detección también sirve para el fregado: si encuentra una mancha difícil, el robot puede pasar hasta 15 veces por el mismo punto.

Un fregado compatible con el parquet

El parquet tiene dos enemigos principales: la arenilla que entra de la calle con los zapatos, que desgasta el barniz al colarse en las juntas, y los líquidos que permanecen demasiado tiempo sobre la madera. Un robot que aspira y friega puede ayudar con ambos.

El rodillo de este modelo se humedece de forma continua y se aclara con agua limpia tras cada giro, de modo que no traslada la suciedad de una habitación a otra. Desde la aplicación se puede elegir entre tres niveles de agua. En parquet se recomienda empezar por el más bajo, usarlo solo si el suelo está sellado y probar antes en una zona poco visible. También es compatible con suelo laminado, aunque es mejor no fregar si hay juntas abiertas o tablas levantadas.

Una base que apenas exige mantenimiento

La estación de carga también vacía el depósito del robot, lava el rodillo con agua a 60 grados y lo seca. No emplea bolsas desechables y, según la marca, el depósito de la base puede pasar hasta 100 días sin vaciarse (lo he comprobado y os aseguro que dura mucho). En cuanto a la batería, está pensada para cubrir una vivienda de tamaño medio o grande sin necesidad de recargar a mitad de la limpieza.

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