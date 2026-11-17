Va a haber colas en Lidl por la freidora de aire doble con 2 zonas de cocción separadas y 7 programas preconfigurados
Lidl tiene una freidora por menos de 60 euros que permite hacer dos platos a la vez
Las freidoras de aire se han convertido en uno de esos pequeños electrodomésticos que han pasado de ser una novedad a estar presentes en muchas cocinas. Nos permiten preparar desde unas patatas hasta verduras, pollo o elaboraciones más completas sin recurrir a grandes cantidades de aceite y, además, cada nueva generación incorpora funciones que simplifican bastante el día a día. Y en este contexto Lidl acaba de poner el foco en un modelo más completo, con doble capacidad y por un precio que no te va a creer.
La cadena alemana vuelve a apostar por su gama de electrodomésticos Silvercrest, y lo hace con una freidora de aire de doble zona que como decimos, destaca tanto por su capacidad como por el precio. Se trata del modelo SHFDD 2600 D1 que tiene 9,5 litros repartidos en dos cajones independientes, siete programas preconfigurados y una potencia de 2.600 W. El famoso supermercado la anuncia por 59,99 euros y señala que llegará a sus tiendas a partir del 20 de noviembre, aunque para quienes no pueden esperar está ya disponible en su tienda online. Y por ese precio seguro que se convierte en uno de los productos más buscados de la próxima campaña navideña.
Va a haber colas en Lidl por la freidora de aire doble con 2 zonas de cocción separadas
Una de las principales diferencias respecto a las freidoras de aire convencionales está en sus dos zonas de cocción. Cada cajón dispone de una capacidad de 4,75 litros y puede controlarse de manera independiente, por lo que no es necesario preparar todos los alimentos a la misma temperatura ni durante el mismo tiempo. En la práctica, esto permite cocinar unas patatas en un compartimento mientras en el otro se prepara carne, pescado o verduras. De este modo podemos ahorrar tiempo y sacarle más partido a nuestra freidora cuando en casa hemos de cocinar para más de uno.
La capacidad total además alcanza los 9,5 litros, una cifra considerable para un electrodoméstico de este tipo y especialmente interesante para familias o para quienes suelen preparar varias raciones de una sola vez. Lidl especifica además que cada cajón admite hasta 880 gramos de patatas fritas, aunque recomienda unos 580 gramos por compartimento para conseguir un resultado óptimo. Esto supone poder preparar más de un kilo de patatas entre ambos cajones manteniendo una distribución razonable del aire caliente.
Dos funciones para que toda la comida esté lista al mismo tiempo
Cocinar dos platos diferentes a la vez sin embargo plantea otro problema ya que puede que uno termine antes que el otro. Lidl sin embargo lo resuelve mediante la función Sync Finish. Esta permite programar tiempos y temperaturas diferentes en cada zona y coordina el funcionamiento para que las dos preparaciones terminen al mismo tiempo. Así, no es necesario dejar una guarnición enfriándose mientras acaba de hacerse el plato principal.
La segunda posibilidad es Sync Cook. En este caso, si queremos cocinar la misma receta en los dos cajones, la freidora copia automáticamente los ajustes de una zona a la otra. Resulta útil, por ejemplo, cuando hay que preparar bastante cantidad de un mismo alimento y un solo compartimento no es suficiente. Por otro lado, el aparato permite regular la temperatura entre 40 y 240 grados y dispone de siete programas preestablecidos. Son Reheat para recalentar, Dehydrate para deshidratar, Air Fry, Roast, Prove, Bake y Ultra Crisp. Con ellos se pueden cubrir elaboraciones bastante diferentes, desde recalentar comida preparada hasta hornear, asar o conseguir un acabado más crujiente. La selección se realiza desde la pantalla LED frontal mediante botones y un mando giratorio.
Un precio de menos de 60 euros y capacidad para más de 9 litros
El precio es probablemente uno de los puntos que más pueden llamar la atención. Lidl incluye actualmente esta freidora Silvercrest de doble zona dentro de su selección de cocina navideña por 59,99 euros. La cadena anuncia su llegada a tienda desde el 20 de noviembre, aunque como avanzamos ya está disponible online. Y en cuanto a su capacidad, sabemos que tiene 9,5 litros, pero a esta se suman 2.600 W de potencia y unas dimensiones de aproximadamente 40 x 31 x 38 centímetros. No es, por tanto, una de las freidoras más pequeñas y conviene tener en cuenta el espacio que ocupará sobre la encimera, algo lógico teniendo en cuenta que incorpora dos cajones completos.
Por otro lado, Lidl también ha pensado en una de las partes menos agradables de estos electrodomésticos: la limpieza. Tanto los cajones como las rejillas interiores cuentan con revestimiento antiadherente ILAG y son aptos para lavavajillas. La freidora incluye además las dos rejillas insertables, las instrucciones de uso y un pequeño recetario a color con diez propuestas para empezar a utilizarla.
En definitiva, por prestaciones prestaciones, capacidad y precio, la nueva freidora de aire de doble zona de Silvercrest tiene bastantes argumentos para llamar la atención cuando llegue a los supermercados Lidl. Especialmente para quienes ya utilizan una air fryer pequeña y se encuentran continuamente con el problema de tener que hacer varias tandas para conseguir preparar una comida completa.
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