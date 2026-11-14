Va a haber colas kilométricas en Aldi el sábado 21 de noviembre por la cesta de Navidad con paleta de jamón, chorizo y salchichón por menos de 40 euros

Aunque estemos todavía en noviembre y primero tengamos que celebrar el Black Friday, lo cierto es que las compras de Navidad empiezan cada vez antes y muchos consumidores aprovechan este mes para adelantar productos que después suelen subir de precio o agotarse. Y en este contexto, Aldi ha preparado para este sábado 21 de noviembre una de esas promociones que llaman especialmente la atención por todo lo que incluye y por un precio que se queda por debajo de los 40 euros.

La cadena pondrá a la venta un lote navideño por 39,99 euros formado por una paleta de cerdo 50% Duroc de la marca Aire Sano, chorizo y salchichón El Cierzo, además de un jamonero y un cuchillo. La pieza ronda los seis kilos, de manera que el conjunto reúne prácticamente todo lo necesario para empezar a cortar y servir en casa. Al tratarse de una promoción temporal y con existencias limitadas, quienes quieran hacerse con ella tendrán que estar atentos desde el primer día.

Qué incluye el lote de Aldi por 39,99 euros

La protagonista del lote es una paleta de cerdo 50% Duroc Aire Sano. Según la información sobre la promoción que podemos ver en el folleto de Aldi, la pieza tiene un peso aproximado de seis kilos y llega acompañada de dos embutidos, una pieza de chorizo y otra de salchichón de la marca El Cierzo. A todo ello se suman un jamonero de sobremesa y un cuchillo específico para cortar la paleta.

El precio conjunto es de 39,99 euros, una cantidad que explica el interés que está despertando antes de llegar a las tiendas. Comprar por separado una pieza de estas características, los dos embutidos y los accesorios puede suponer un desembolso superior, por lo que el atractivo está precisamente en reunirlo todo en un solo pack. Conviene, eso sí, fijarse en un detalle. Aunque en muchas ocasiones se utiliza de forma genérica la palabra jamón, lo que Aldi incluye es una paleta, es decir, una pieza procedente de las extremidades delanteras del cerdo. En este caso, el reclamo comercial se completa con la indicación 50% Duroc.

La oferta estará disponible desde el 21 de noviembre

La fecha marcada en el folleto de Aldi es la del próximo sábado 21 de noviembre de 2026. Será a partir de ese día cuando veremos como comienza la venta del lote, aunque la propia naturaleza de estas promociones hace que la disponibilidad pueda variar entre establecimientos y que el producto se agote cuando se terminen las unidades asignadas.

Aldi suele trabajar determinadas ofertas durante periodos concretos y con cantidades limitadas. Por eso no puede garantizarse que el lote permanezca disponible varios días ni que todas las tiendas cuenten con las mismas unidades. Quien tenga claro que quiere comprarlo debería consultar el folleto de su zona o acudir al establecimiento desde el comienzo de la promoción, de todos modos, si al llegar vemos que está agotado, el propio folleto de Aldi promociona otras ofertas similares como un jamón de cebo de unos 8 kilos por 149 euros o una paleta ibérica de 4,5 kilos también por 149 euros.

El precio indicado es de 39,99 euros por el set completo. No se trata, por tanto, de una rebaja que haya que activar mediante una aplicación ni de un cupón que se descuente posteriormente. El cliente compra directamente el lote al precio promocionado mientras exista disponibilidad.

Por qué puede convertirse en uno de los productos más buscados de Aldi

Noviembre concentra buena parte de las compras anticipadas de Navidad y los productos relacionados con aperitivos, embutidos y reuniones familiares suelen ganar protagonismo. En este caso, el lote de Aldi encaja especialmente bien en ese momento porque permite guardar la pieza para las semanas siguientes y tener preparados varios productos para comidas y cenas.

Además del precio, el jamonero y el cuchillo incluidos evitan comprar estos accesorios por separado. Para quienes no los tengan en casa, permite empezar a utilizar la paleta desde el momento en que se abre el paquete. La combinación de una pieza entera, dos embutidos y los utensilios puede atraer a clientes que habitualmente no compran una paleta completa. Y otra idea es que también te puede funcionar como regalo o como compra compartida cuando se acerca diciembre.

Qué debes comprobar antes de ir a comprarlo

Quienes tengan previsto acercarse a Aldi el sábado 21 de noviembre deben recordar que estamos ante una oferta temporal. La información disponible no detalla cuántas unidades habrá en cada establecimiento, por lo que no es posible asegurar que todos los supermercados tengan existencias durante toda la jornada. También conviene revisar el peso concreto de la pieza en tienda, ya que la referencia difundida habla de alrededor de seis kilos. El lote anunciado incluye la paleta 50% Duroc, el chorizo, el salchichón, el jamonero y el cuchillo por 39,99 euros.

Con esos datos sobre la mesa, la promoción reúne varios de los productos más habituales de las mesas navideñas en un único paquete y a un precio contenido. El sábado 21 de noviembre será el momento de comprobar cuánto dura realmente en los lineales y en el caso de ir a por él y verlo disponible, mejor no dejarlo escapar aunque todavía quede casi un mes para que celebremos la Navidad.

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