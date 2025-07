Arrasa en el último día del Amazon Prime Day 2025 con estos ofertones que aún están activos

¡El Amazon Prime Day 2025 llega a su fin! Tras varios días con miles de descuentos y precios bajísimos en el catálogo, hoy es el último día para aprovechar todas las ofertas de los Prime Days de Amazon. Todavía estás a tiempo de comprar productos de las mejores marcas con unos descuentos que no verás en el resto del año.

¿Tienes cuenta de Amazon Prime? Pues no te lo pienses demasiado, porque muchas de estas ofertas van a desaparecer en cuestión de horas. La hora límite es a las 12 de esta noche, pero muchas marcas cerrarán antes cuando ya no quede stock de sus productos. ¿No tienes cuenta de Amazon Prime? Pues date prisa y hazte una, porque además de tener acceso a Prime Video, Amazon Music, Prime Reading o el envío rápido y gratis, es requisito indispensable para acceder a las ofertas del Prime Day.

Si tienes entre 18 y 22 años, además, tendrás un descuento del 50% en la suscripción a este servicio y 90 días de prueba gratuita que puedes aprovechar para hacerte con los ofertones que siguen vigentes. Una promoción ideal para hacerte con los productos más vendidos de la campaña de este año pagando unos precios ridículos.

¿Quieres ir al grano? Pues no se hable más. Aquí te traemos las mejores ofertas Prime Day 2025 para que aproveches este último día ahorrando como nunca y haciéndote con los productos de mayor calidad que hay en la tienda. Adelántate al fin del Prime Day haciendo las mejores compras del año con estas recomendaciones.

Líderes de ventas en materia de auriculares inalámbricos, y con el inconfundible sello de calidad de Apple. Los AirPods Pro 2 llaman la atención por su diseño sencillo y adaptable, pero enamoran por lo bien que suenan y por cómo te sumergen en el sonido gracias a su alucinante tecnología de cancelación activa de ruido. Ninguno se les acerca. ¡Y ahora están rebajados a a menos de 200€!

Los Prime Days de Amazon también piensan en los universitarios y los teletrabajadores con ofertas como la de este ordenador portátil de Asus. El portátil ASUS es sorprendentemente fino, tiene potencia de sobra para jugar, estudiar, trabajar o simplemente navegar y una autonomía perfecta para pasar horas con él. Aprovecha, ¡porque está rebajado a menos de 450€!

Hay cosas que nunca faltan en el verano, y las sandalias son una de ellas. Por eso, esta oferta del Prime Day 2025 de Amazon es perfecta, porque te permite hacerte con estas sandalias de Puma que son tan comodas como sencillas por un precio que parece mentira. ¡Llévatelas por solo 12€ gracias a este descuentazo del 25%!

Si quieres olvidarte de comprar pastillas para tu lavavajillas por un buen tiempo, esta oferta es para ti. Las Finish Powerball Power son las pastillas más vendidas de Amazon con diferencia porque limpian, porque abrillantan y se cargan hasta la grasa más rebelde. ¡Y ahora las tienes disponibles con descuento del 38% por el Prime Day!

Por supuesto que te suena, porque es la máscara de pestañas más viral de TikTok y también líder de ventas del Prime Day. La máscara Maybelline Sky High es lo que tus pestañas necesitan para ganar volumen y hacer tu mirada más intensa, y con un simple gesto. Lo mejor de todo es que siguen de oferta por el Prime Day. ¡Cómpralas ya por menos de 8€ con esta rebaja!

Hoy es el último día Prime Day 2025. Así que, si has visto que hay algo que te interesa, no dudes en lanzarte a por ello, porque luego te arrepentirás cuando suban los precios. Esta medianoche se desactivarán todas las ofertas, y otras se irán antes cuando se agote el stock. Revisa tu carrito, haz un repaso por el catálogo y no te quedes sin los grandes descuentos que siguen activos.

Recuerda que tener cuenta de Amazon Prime es necesario para acceder a estas ofertas, y que si tienes entre 18 y 22 años lo tienes aún más fácil: descuento del 50% en la suscripción y 90 días de prueba gratuita. ¿A qué esperas para cerrar el Prime Day 2025 por todo lo alto?

