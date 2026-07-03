Conserva tus alimentos frescos como el primer día con el frigorífico Side By side Serie 900

Organizar la compra semanal para una familia numerosa suele ser un rompecabezas cuando el espacio del frigorífico se queda pequeño y los alimentos terminan amontonados. A menudo, abrir la puerta constantemente para comprobar qué ingredientes quedan dentro provoca una pérdida de aire frío, lo que aumenta el consumo de luz y acelera el deterioro de las frutas y verduras.

Además, mantener el congelador libre de escarcha y conseguir que las bebidas se enfríen rápido sin congelarse en los estantes suele requerir una atención constante que quita tiempo en el día a día. Para quienes buscan un almacenamiento gigante, una tecnología que conserve la frescura durante más tiempo y un acceso cómodo a sus bebidas, el frigorífico Side By side Serie 900 está disponible con un descuento del 20% en LG, peros si aplicas el cupón LGOKDIARIO10 tienes un 10% extra.

Tecnología InstaView, cascada de aire DoorCooling y gran volumen útil

Puerta con panel InstaView Door-In-Door : permite ver el interior con solo hacer «toc, toc» en el cristal tintado, iluminando el espacio para evitar la pérdida de temperatura.

: permite ver el interior con solo hacer «toc, toc» en el cristal tintado, iluminando el espacio para evitar la pérdida de temperatura. Capacidad total de 628 litros : un volumen enorme distribuido en 407 litros para el compartimento frigorífico y 192 litros dedicados a la zona del congelador.

: un volumen enorme distribuido en 407 litros para el compartimento frigorífico y 192 litros dedicados a la zona del congelador. Sistema de ventilación DoorCooling+ : genera una cascada de aire frío desde la zona superior de la puerta que enfría de manera más rápida y uniforme todo el habitáculo.

: genera una cascada de aire frío desde la zona superior de la puerta que enfría de manera más rápida y uniforme todo el habitáculo. Estabilidad térmica Linear Cooling : se encarga de mantener una temperatura constante con una variación mínima de solo +/- 0,5 ºC para prolongar la frescura de los alimentos.

: se encarga de mantener una temperatura constante con una variación mínima de solo +/- 0,5 ºC para prolongar la frescura de los alimentos. Cajón especial FRESH Converter : un espacio multitemperatura adaptativo que ajusta sus grados entre -2ºC y 3 ºC según vayas a guardar carne, pescado, verdura o bebidas.

: un espacio multitemperatura adaptativo que ajusta sus grados entre -2ºC y 3 ºC según vayas a guardar carne, pescado, verdura o bebidas. Compresor Smart Inverter duradero: ajusta la velocidad del motor según las necesidades reales, ofreciendo una clase energética D y una garantía de por vida en la pieza.

Acero texturizado antihuellas, desinfección UVnano y conectividad ThinQ

El diseño exterior destaca por su acabado premium en acero texturizado antihuellas con tiradores integrados de tipo lateral, un aspecto moderno que se limpia con facilidad y se integra al nivel de la encimera. En su interior, las paredes Metal Fresh y los estantes con remates metalizados aportan un toque lujoso que se complementa con un sistema de iluminación LED.

El apartado de la higiene y comodidad está cubierto gracias al dispensador automático de agua y hielo (cubitos y picado). Este sistema incorpora la tecnología de desinfección UVnano, que limpia de forma automática la boquilla del dispensador con luz ultravioleta cada hora, eliminando el 99,99% de las bacterias comunes. Además, mediante la conexión Wi-Fi y la aplicación para smartphones ThinQ, puedes regular la temperatura o activar la congelación rápida a distancia estés donde estés.

Preguntas frecuentes

¿Cómo funciona exactamente el sistema de filtrado de agua de este modelo?

El frigorífico requiere una instalación con toma de agua directa para abastecer el fabricador de hielo automático SpacePlus y el dispensador. Utiliza un sistema con filtros certificados que reducen sustancias potencialmente dañinas como el plomo o el amianto, proporcionando agua limpia. Para mantener el rendimiento óptimo, se recomienda sustituir este componente de acceso sencillo cada 6 meses.

¿Viene preparado el frigorífico para colocarlo al ras de los muebles de la cocina?

Sí, este modelo cuenta con un diseño de profundidad de mostrador que facilita su integración estética con los muebles estándar de la cocina. Sus medidas exteriores son de 913 mm de ancho, 1790 mm de altura total y 735 mm de fondo con la puerta incluida.

Que el espacio no sea un problema nunca más con el frigorífico Side By side Serie 900 que está disponible con un descuento del 20% en LG, recuerda que si aplicas el cupón LGOKDIARIO10 tienes un 10% extra.

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