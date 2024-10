El calefactor de bajo consumo que arrasa en Amazon con más de 31.000 valoraciones positivas está rebajado a menos de 40€

El Calefactor de bajo consumo Rowenta Compact es justo lo que necesitas no solo para calentar tu hogar este invierno, sino también para refrescarlo cuando llegue el próximo verano. Tiene un diseño compacto con asa integrada que te permite llevarlo y colocarlo donde quieras fácilmente. Pero que sea pequeño no significa que no sea potente, ya que cuenta con un modo de 1000 W y otro modo de 2000 W con el que puede calentar rápidamente habitaciones de hasta 35 metros cuadrados.

A pesar de su potencia, Rowenta ha conseguido que este calefactor sea sumamente eficiente, pudiendo ahorrar hasta un 50% en consumo eléctrico al usarlo en su modo de baja potencia. Algo especialmente interesante si quieres disfrutar del máximo confort este invierno sin tener que renunciar al ahorro energético. Además de eso, cuenta con un modo silencioso perfecto para cuando duermes, estudias o estás viendo la tele. Tendrás un ambiente cálido y agradable sin molestias por el ruido del calefactor.

Comprar en Amazon por ( 59,99 ) 39,99€

Como hemos dicho, este calefactor apuesta por la versatilidad, por eso incluye un ventilador de aire frío ideal para refrescar o ventilar habitaciones, sobre todo durante el verano. Se va a convertir en tu aliado perfecto para todo el año gracias a su portabilidad, sus dos modos de potencia, su eficiencia energética y su flexibilidad. Aunque el remate de toda su propuesta es su competitivo precio.

Y es que ahora, gracias a la oferta que ha puesto en marcha Amazon, puedes conseguir este calefactor compacto de bajo consumo por tan solo 39,99 €. Es un precio perfecto para su propuesta y calidades, ¡así que no puedes dejarlo escapar!