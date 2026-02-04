Así es la aspiradora sin cable de Dyson que está arrasando: ahora con 100€ de descuento

Las tareas del hogar son mucho más fáciles cuando la buena tecnología entra en acción. Eso ya lo sabes, y por eso mismo tienes la sensación de que la Aspiradora Dyson V8 Cyclone te va a gustar. No vas por mal camino, ya que su autonomía de 1 hora, su diseño ergonómico, su cepillo antienredos y su cepillo convertibles son muy atractivos. Aunque, cuando además añades un descuento de 100 € ya se vuelve prácticamente irresistible.

Es el tipo de aspiradora que va genial en casas que tienen alfombras, en las que hay mascotas o, simplemente, son grandes. De hecho, la puedes usar también en el coche. Lo que decíamos, ¡irresistible!

Por qué la recomendamos

Con 150 vatios de succión elimina cualquier resto que encuentre sin problemas.

La batería aguanta hasta una hora de uso sin cortes y se puede cambiar por otra.

Trae el cepillo Motorbar, perfecto si tienes mascotas en casa.

Viene con accesorios con los que convertirla en aspiradora de mano.

Comprar en Dyson por ( 399 € ) 299 €

Aspiradora Dyson V8 Cyclone

El mercado está plagado de aspiradores sin cable, pero muy pocas llegan al nivel de la Aspiradora Dyson V8 Cyclone. Este modelo de Dyson aspira a máxima potencia constantemente gracias a la tecnología Root Cyclone y va genial en cualquier tipo de superficie, de hecho lo puedes convertir en aspirador de mano para limpiar tu coche, las cortinas o hasta colchones. Además, como tiene una batería de ion-litio, aguanta hasta 1 hora de uso sin pérdidas de batería ni de potencia (es intercambiable, así que puedes comprar más). Por otra parte, incluye el cepillo Motorbar, que evita enredos si tienes pelos de mascota por casa, y cuenta con 3 modos de potencia ajustables que puedes elegir según necesites.

Una aspiradora que, aunque va genial en viviendas grandes gracias a su autonomía, se adapta a cualquier hogar. La querrás por su precio, te enamorarás por su comodidad.

¿Qué opinan los usuarios de esta aspiradora?

Que la potencia es superior, que es muy cómoda de usar y que, sobre todo, hace mucho más fácil la limpieza de casa. Eso es lo que opinan quienes tienen esta aspiradora, como puedes ver en las reseñas que recopilamos:

«He estado probando el Dyson V8 Cyclone y la verdad es que me ha sorprendido por lo ágil y rápido que resulta. Es de esos aparatos que sacas un momento y en pocos minutos tienes la casa limpia»

«Como mi anterior aspiradora Dyson, es una buena máquina que cumple perfectamente con su objetivo, se nota que tiene más potencia y duración de la batería»

«Como sucesor del modelo V8 anterior, la potencia de succión ha mejorado significativamente.»

Para rematar su propuesta, además del descuento, Dyson garantiza la entrega en un plazo de entre 24 y 72 horas, con opciones para pagar a plazos y, si te registras en su newsletter, un descuento adicional del 5%. ¡Aprovecha!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.

