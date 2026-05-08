Apple Intelligence, botón de cámara físico y 22 horas de batería: el iPhone 16 es el salto que estabas esperando

Si llevas tiempo planteándote dar el salto a Apple desde Android, puede que esta sea la oportunidad que estabas esperando. El iPhone 16, que es el primer modelo realmente inteligente de la marca, está rebajado 60 € ahora mismo. Un teléfono con Apple Intelligence, 128 GB de memoria, cámara inteligente de 48 MP, botón físico de cámara y mucho más. Es de lo mejor de la marca.

Como teléfono móvil es uno de los mejores del mercado en calidad/precio. De hecho, lo recomendamos totalmente a todo tipo de usuarios, tanto profesionales como particulares.

Por qué comprar el iPhone 16

Por el nuevo botón de control de cámara, que distingue cómo lo pulsas para grabar, hacer zoom, echar fotos, cambiar de estilo y más.

Por su chip A18, tan potente que puede incluso ejecutar videojuegos modernos vistos en consolas.

Por la IA Apple Intelligence, que te ayuda de verdad en tu día a día.

Por su cámara y batería. Es de las mejores cámaras de móviles que encontrarás, y la autonomía del teléfono supera las 20 horas reproduciendo vídeo.

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iPhone 16

6,1 pulgadas de tamaño y un peso de solo 170 gramos. Parece mentira que un teléfono tan pequeño como este iPhone 16 sea capaz de tanto. Su principal atractivo es esa cámara trasera de 48 MP que graba a 4K con calidad de cine, junto con su chip A18; pero, cuando lo usas, te das cuenta de que hay mucho más. Para empezar, la suite de herramientas IA que tiene te ayuda a corregir textos o resumirlos, a encontrar lugares de interés o a mejorar tus fotos, entre otras muchas cosas. Para terminar, todo se mueve en él de maravilla, su autonomía aguanta todo un día de uso intensivo y, además, es de lo más resistente. Te lo puedes llevar sin miedo a donde quieras, porque puede aguantar tanto agua como polvo sin problemas.

Es el iPhone más completo que vas a encontrar por ese precio. De hecho, es un teléfono ideal tanto para usuarios «normales» como para profesionales que lo quieren para crear contenido. No decepciona.

¿Tiene buenas reseñas el iPhone 16?

No son buenas, son buenísimas. A los usuarios del iPhone 16 les encanta tanto por su diseño como por su cámara y la fluidez con la que lo ejecuta todo. De hecho, puedes comprobarlo en las reseñas que hemos recopilado a continuación:

«Perfecto. Apple nunca falla. Buena cámara ybuen móvil. Estética bonita. No me canso de los iPhone.»

«Increíble. Su diseño sigue la línea elegante y minimalista de Apple, pero con mejoras en ergonomía y resistencia.»

«Todo funciona a la perfección y estoy muy agusto con el teléfono, ya que apenas me ha dado problemas.»

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