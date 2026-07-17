Una aspiradora que no pierde fuerza, no necesita recambios y se limpia sin que tengas que tocar la suciedad

Limpiar la casa a fondo no tiene por qué convertirse en una sesión de lucha libre contra tu propio aspirador. Quienes conviven con alfombras, tarima o baldosas conocen de sobra lo molesto que es arrastrar un aparato rígido que se queda atascado en cada esquina o se tumba a la mínima de cambio. El Dyson Big Ball Parquet 2 corta de raíz estos inconvenientes gracias a una ingeniería esférica que prioriza la comodidad de movimientos y un rendimiento de succión brutal que no decae con el uso. Si estás buscando un equipo fiable que te permita ventilar la limpieza diaria en la mitad de tiempo, estás de enhorabuena: Dyson lo ha rebajado 100 euros.

Lo mejor de la Dyson Big Ball Parquet 2

Succión de alto rendimiento constante : captura todo tipo de suciedad sin perder fuerza a medida que se llena el depósito.

: captura todo tipo de suciedad sin perder fuerza a medida que se llena el depósito. Retención microscópica : su sistema de sellado hermético atrapa el 99,97% de las partículas de polvo y alérgenos de hasta 0,3 micras.

: su sistema de sellado hermético atrapa el 99,97% de las partículas de polvo y alérgenos de hasta 0,3 micras. Tecnología Radial Root Cyclone : incorpora 19 ciclones internos dispuestos en dos filas para separar de forma eficiente los residuos del flujo de aire.

: incorpora 19 ciclones internos dispuestos en dos filas para separar de forma eficiente los residuos del flujo de aire. Acústica mejorada : un rediseño de las vías de aire que reduce el ruido, resultando un 25% más silencioso que sus predecesores.

: un rediseño de las vías de aire que reduce el ruido, resultando un 25% más silencioso que sus predecesores. Boquilla neumática inteligente : regula su altura de forma autónoma para sellarse perfectamente tanto en baldosas como en alfombras densas.

: regula su altura de forma autónoma para sellarse perfectamente tanto en baldosas como en alfombras densas. Empuñadura con giro de 360° : articulación completa en el mango para limpiar techos, molduras o bajo los muebles sin forzar la muñeca.

: articulación completa en el mango para limpiar techos, molduras o bajo los muebles sin forzar la muñeca. Vaciado con un solo clic : un expulsor de silicona arrastra la suciedad hacia fuera para que no tengas que tocar los residuos.

: un expulsor de silicona arrastra la suciedad hacia fuera para que no tengas que tocar los residuos. Kit de accesorios incluido: herramientas específicas para abordar rincones estrechos, tapizados y peldaños de escaleras.

Por qué elegir este modelo

Mientras que la inmensa mayoría de aspiradores tradicionales van perdiendo fuerza a medida que la bolsa o los filtros se saturan de polvo, el Big Ball Parquet 2 destaca por mantener un rendimiento constante de principio a fin. El secreto está en sus ciclones Radial Root, que generan fuerzas centrífugas tan intensas que envían el polvo directamente al fondo del cubo sin obstruir el paso del aire. Además, te olvidarás de andar cambiando de accesorio o de pisar pedales cuando pases del salón a la alfombra del pasillo, ya que su cepillo inteligente se adapta a la superficie de manera automática.

La maniobrabilidad es otro de sus grandes argumentos. Olvídate de los tirones secos y de las ruedas que se traban con los cables. Además, su vaciado es especialmente higiénico, un alivio para las personas alérgicas.

Preguntas frecuentes sobre la Dyson Big Ball Parquet 2

¿Requiere gastos de mantenimiento en filtros o bolsas?

No, ninguno. Al ser un sistema ciclónico sin bolsa, no tendrás que volver a comprar recambios. Además, el filtro que incorpora es lavable.

¿Es un modelo adecuado si tengo mascotas y alfombras en casa?

Sí, es ideal. La combinación de su cepillo neumático autoajustable (que genera un vacío excelente sobre superficies textiles) y su potente succión arranca los pelos de perro y gato incrustados en alfombras y sofás sin dificultad.

Si buscas un aspirador potente, duradero y que te ahorre las peleas habituales con los cables y las esquinas, el Dyson Big Ball Parquet 2 es una opción sobresaliente. No dejes pasar la oportunidad de conseguirlo con 100 euros de descuento en su tienda oficial.

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