Amazon rebaja más de 90€ la plancha de pelo ghd que arrasa con más de 10.000 valoraciones positivas

Te gusta experimentar con nuevos looks cada poco tiempo, pero cada visita a la peluquería te sale demasiado cara, por eso has decidido que es el momento de experimentar por tu cuenta, y para eso necesitas herramientas profesionales. Y no hay nada como una buena plancha de pelo profesional para ello, aunque sus precios no son precisamente accesibles. O más bien no lo eran, porque grandes marcas como ghd, reconocida por sus productos de peluquería, están tirando la casa por la ventana con sus ofertas.

Ofertas como el descuento del 38% por tiempo limitado que ha puesto en marcha Amazon para la Plancha de pelo ghd Gold. Si compras este modelo ahora, te ahorras más de 90 € en su compra y te la llevas por menos de 154 €. Un precio ideal para una herramienta de peluquería que te ayuda a moldear tu cabello a la vez que lo cuida. ¿Cómo? Sigue leyendo y lo descubrirás, aunque no podrás resistirte a comprarla.

Comprar en Amazon por ( 249 € ) 153,99 €

Plancha de pelo ghd Gold

Disfruta de la experiencia de una peluquería profesional con la Plancha de pelo ghd Gold, una herramienta avanzada que ha sido diseñada para conseguir peinados perfectos, con resultados más brillantes y duraderos. Su característica estrella es la tecnología Dual-zone, que incorpora dos sensores de calor de última generación para asegurar una temperatura constante de 185ºC desde la raíz hasta las puntas, protegiendo el cabello a la vez que lo moldea. Es la perfecta para proteger la fibra capilar, evitando daños por exceso de calor y consiguiendo un alisado impecable, o rizos muy definidos, sin problemas.

Las placas de la ghd Gold son suaves, contorneadas y basculantes, facilitando un deslizamiento totalmente suave y sin esfuerzo a la vez que se reduce el encrespamiento y se consigue más brillo en el cabello. Gracias a su diseño redondeado y a su barril ligero, goza de una versatilidad perfecta para hacer lo que quieras con tu melena (ondas, rizos, alisados…).Se adapta a cualquier estilo y, además, está lista para funcionar en tan solo 25 segundos gracias a su tecnología de calentamiento ultrarrápido, ideal para quienes necesitan rapidez y eficacia.

Tiene un cable giratorio profesional de 2,7 metros que facilita su manejo sin enredos ni limitaciones. Además, cuenta con un modo de suspensión automática que apaga la plancha tras 30 minutos de inactividad, por seguridad. Y, por supuesto, viene acompañada de un protector de placas resistente al calor que permite transportarla con total seguridad incluso tras terminar de usarla.

En definitiva, es una plancha de pelo que ofrece una experiencia totalmente profesional, adaptable y versátil, que ahora puedes conseguir por un precio increíble. ¡Aprovecha esta oferta de Amazon y llévatela por 153,99 €!

