Playboy Fragances regresa a Pensión Mimosas con una noche brillante

El próximo jueves 25 de septiembre, la firma Playboy Fragances volverá a ocupar la coctelería Pensión Mimosas, en el corazón de Madrid. Será la tercera vez que la marca elige este espacio para presentar sus propuestas, una cita que ya se ha ganado un hueco en la agenda nocturna de la ciudad.

En esta ocasión, la compañía mostrará a la vez dos de sus líneas más recientes: la colección EDT Just Watch Us y los Shimmers Body Mist. Hasta ahora, se habían presentado por separado en ediciones anteriores, de modo que el público podrá disfrutar por primera vez de ambas en un mismo evento.

Una experiencia pensada para el público

El planteamiento de la marca no consiste solo en enseñar un producto. Quien acude a estas fiestas entra en un entorno diseñado para activar los sentidos: probar fragancias, descubrir texturas y compartir impresiones en un ambiente animado. Esa cercanía explica por qué las dos primeras convocatorias reunieron a tantos seguidores y por qué esta nueva edición genera expectación.

En el pasado, nombres como Sergio Carvajal o Arianna Pitino se dejaron ver entre los invitados, junto con micro y nano influencers. Esa mezcla, que combina rostros conocidos con perfiles emergentes, ha demostrado ser eficaz para difundir el evento en redes. Para la noche del 25 de septiembre, la organización anuncia la participación de seis influencers principales, además de una amplia lista de nano influencers que darán cobertura al encuentro en plataformas como Instagram y TikTok.

Una banda sonora para la noche

El ambiente estará acompañado por música en directo hasta la madrugada. Los encargados de la cabina serán DJ Meneo y DJ Mike Miroux, que aportarán ritmos frescos y bailables. En otras ediciones, la música corrió a cargo de artistas como DJ Alice Bzz y DJ Fucknormal, lo que confirma la intención de mantener un cartel variado y con personalidad.

La cita arrancará a las 21:00 horas y se prolongará hasta el cierre de la coctelería, previsto a las 03:00 de la mañana.

El lugar: un rincón con carácter

Celebrar el evento en Pensión Mimosas no es casual. Este local, situado en la calle Marqués Viudo de Pontejos, 9, a pocos pasos de la Puerta del Sol, se ha convertido en un referente de la coctelería madrileña. Su ambiente íntimo, su diseño cuidado y su ubicación céntrica lo convierten en un espacio idóneo para una propuesta de estas características.

Quien no lo conozca descubrirá un lugar donde la mixología y la música se mezclan con naturalidad. Para los habituales, será otra ocasión de ver cómo el local se transforma en escaparate de una marca internacional.

Estrategia de la marca PlayBoy

Esa es quizá la clave del éxito de las dos ediciones anteriores y lo que explica la expectación que rodea a la tercera. La fórmula —productos, ambiente festivo y difusión en redes— parece funcionar y refuerza el vínculo entre la marca y su público objetivo.

Una noche marcada en el calendario

El 25 de septiembre se perfila, por tanto, como una noche distinta en la capital. Quienes acudan a Pensión Mimosas se encontrarán con música, rostros conocidos y la posibilidad de descubrir de primera mano las últimas propuestas de la marca. Una velada que confirma a Playboy Fragances como un actor relevante dentro del ocio madrileño y como una firma que entiende cómo conectar con nuevas generaciones.

