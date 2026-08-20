De La M.O.D.A. a Chimo Bayo: Festival Gigante prepara tres días de fiesta total en Guadalajara

El Festival Gigante ya tiene todo preparado para volver a convertir Guadalajara en uno de los grandes puntos de encuentro de la música nacional. La cita, que celebra su duodécima edición los días 27, 28 y 29 de agosto en el Paseo del Ocio, ha hecho públicos los horarios de todas sus actuaciones. El festival también cuenta con el apoyo de Vibra Mahou, la plataforma de música de Mahou Cinco Estrellas que impulsa experiencias cinco estrellas en torno al directo. Tres jornadas de conciertos repartidos entre cuatro escenarios y con nombres como La M.O.D.A., Belén Aguilera, Ginebras, Zahara, Chimo Bayo, La Cabra Mecánica o Ángel Stanich.

La música comenzará el jueves 27 de agosto con la Gigante Summer Party, una jornada inaugural que tendrá entrada libre y que servirá para dar el pistoletazo de salida al festival. La Cabra Mecánica, que actuará a las 23:35 horas, será uno de los grandes atractivos de una noche en la que también estarán Ángel Stanich, desde las 22:20 horas, y Ángela González, a partir de las 21:05. Completan la programación nombres como Comandante Twin, Calequi y las Panteras, KÖV o Chinches DJs.

La M.O.D.A. toma el viernes

El viernes 28 llegará uno de los platos fuertes del Festival Gigante. La M.O.D.A. saltará al escenario a las 23:00 horas, mientras que Ultraligera tomará el relevo pasada la medianoche, a las 00:35 horas. Una segunda jornada que también contará con Repion, Ortiga, Aiko el Grupo y The Molotovs, entre otros artistas.

La programación no se limitará al Paseo del Ocio. El Escenario Guadalajara, ubicado en la Plaza Mayor, permitirá que la música llegue también al corazón de la ciudad con actuaciones a mediodía tanto el viernes como el sábado. Por allí pasarán artistas como Sandra Bautista, Lola Vila, Kitai o Popi & Sito.

Ginebras, Zahara y Chimo Bayo para el gran cierre

El sábado 29 de agosto pondrá el broche a la duodécima edición con una programación que se alargará hasta bien entrada la madrugada. Belén Aguilera actuará a las 21:40 horas antes de que Ginebras tome el escenario a las 23:00. Después llegará uno de los momentos más esperados de la noche con Zahara Rave, a las 00:20 horas, y el cierre correrá a cargo de Chimo Bayo, desde las 01:35 horas. También formarán parte de la última jornada Septeto Santiaguero y Queralt Lahoz.

El Festival Gigante afronta así una nueva edición con cuatro escenarios —Gigante, Vibra Mahou, Mondosonoro y Guadalajara— y una programación pensada para mantener la música prácticamente de forma ininterrumpida durante tres días.

Los abonos para las tres jornadas tienen un precio de 40 euros, mientras que las entradas de día parten desde los 30 euros, con los gastos de gestión incluidos, y pueden adquirirse en Concertados.com. Los horarios completos y toda la información de esta duodécima edición también están disponibles a través de la web oficial del Festival Gigante.