Ibiza Paradise by Nacho Cano, el espectáculo que revoluciona Madrid

El 12 de septiembre se ha estrenado en los Cines Callao de la Gran Vía madrileña Ibiza Paradise by Nacho Cano, un nuevo espectáculo que combina música en directo, danza, artes visuales y gastronomía. Concebido como un dinner show, la propuesta busca trasladar al público la energía de la Ibiza de los años 70 a través de una experiencia sensorial completa.

Una experiencia única

Este evento se presenta diferente a los musicales convencionales. En vez de butacas, el público ocupa mesas en distintas zonas desde donde tiene lugar la cena y el espectáculo. La cercanía de los artistas con los asistentes los convierte también en protagonistas del evento.

Cena y entretenimiento en un mismo lugar

La propuesta de cena incluye dos menús, ambos caracterizados por su cocina mediterránea, con platos como ensaladilla rusa con anchoa, poke, steak tartar o risotto de boletus y trufa. Los postres y las bebidas rematan la experiencia. Existe también la opción de asistir solo al espectáculo y pedir a la carta durante la función.

Fechas y horarios

El estreno ha tenido lugar el viernes 12 de septiembre y las funciones se celebrarán en los Cines Callao. La duración aproximada del show es de dos horas. Habrá dos pases los viernes y sábados (19:00 y 21:00 horas) y una función los domingos (17:00 horas). El espectáculo está recomendado para mayores de 16 años y el recinto está adaptado para personas con movilidad reducida.

Dirección artística

Nacho Cano es el responsable de la creación, producción y dirección del espectáculo. Tras el éxito de Malinche y de Ibiza Hippy Heaven en la isla balear en 2024, el compositor madrileño regresa con un formato que mezcla música en vivo, coreografías, escenografía y tecnología. La banda residente, The Callaos, y un repertorio de 17 artistas darán vida a la historia en cada función.

Controversia

El título Ibiza Paradise ha sido objeto de debate tras la impugnación presentada por el Consell de Ibiza ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, que cuestiona el registro del término “Ibiza” como marca. Nacho Cano ha defendido públicamente el uso del nombre, asegurando que se trata de un homenaje a la isla y a su espíritu libre.

Acceso al evento

Las entradas se encuentran disponibles a través de la web oficial de Ibiza Paradise y de las principales plataformas de venta online. Se recomienda adquirirlas con antelación por la expectación que ha generado el estreno. Existen diferentes precios según la zona y la modalidad.

El escenario elegido

La elección de los Cines Callao como lugar de desarrollo del evento responde a que es un espacio céntrico y con capacidad de adaptación a un montaje de gran formato. El recinto, en plena Gran Vía, fortalece el atractivo del espectáculo.

Un nuevo plan cultural para Madrid

Con Ibiza Paradise by Nacho Cano, la cultura madrileña se suma a una propuesta novedosa que mezcla música, teatro y gastronomía en un mismo espacio. Su llegada también supone una variación de la oferta cultural de la ciudad, en este caso incluyendo un formato de cena-espectáculo que hasta ahora solo se había visto con más frecuencia en otros destinos como Las Vegas o Dubái.

Con este show, Madrid amplía su atractivo turístico y cultural y ofrece un evento capaz de generar un gran impacto. La expectativa es que Ibiza Paradise forme parte de la vida nocturna de la ciudad y que atraiga a un público numeroso. La experiencia refuerza la posición de Madrid como epicentro de grandes producciones y promete convertirse en uno de los planes más destacados del otoño de 2025.

