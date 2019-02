La dueña de Endesa, la italiana Enel, quiere que el ex presidente de la CEOE Rosell sustituya a Prado

Borja Prado sale de la Presidencia de Endesa y el accionista mayoritario Enel quiere que su sucesor sea el ex presidente de la CEOE, Juan Rosell. El plan incluye una remodelación de la figura de la presidencia para convertirla en un cargo de mayor entidad institucional que ceda, a su vez, al consejero delegado más capacidad de gestión.

Lo cierto es que no es la primera vez que el nombre de Juan Rosell ha aparecido en la agenda de la italiana Enel: desde hace una década el ex presidente de la patronal ha ostentado cargos como consejero de Endesa Italia y EOn Italia.

Y también lo cierto es que Borja Prado -consejero de Endesa desde 2007 y presidente de la compañía desde 2009- deja de serlo precisamente por la decisión de Enel.

El nombre de Juan Rosell como sustituto ha sonado incluso desde antes de que abandonase la Presidencia de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Y ya por aquellas fechas, fuentes empresariales confirmaban la relación creciente que existía entre Rosell y Francesco Starace, el consejero delegado de Enel. Las conversaciones aludían a la salida de Rosell de la entidad y, ya por aquellas fechas, Enel insinuó a Rosell la posibilidad de ponerse al frente de la eléctrica española.

Las conversaciones no descartaban, de hecho, ese nuevo y buscado carácter institucional. De hecho, unas de las figuras clave en estas conversaciones fueron Josep Sánchez Llibre (ahora vicepresidente de CEOE) y Josep Antoni Duran i Lleida (ahora consejero en AENA). Sánchez Llibre era ya por aquellos años el coordinador de la relación de la patronal con las Cortes, después de que dejase el Congreso de los Diputados en 2015.

Borja Prado, durante aquellas fechas, no mejoró su relación con Enel. Y no lo hizo por la decisión de la compañía italiana de reducir el tamaño de la española -que había llegado a ser la primera eléctrica de Latinoamérica- hasta situarla como una compañía puramente nacional. Todo ello para hacer que Enel ganase terreno siendo ella la protagonista del desarrollo internacional.

No es la primera vez, además, que Rosell entra en la carrera por la una de las grandes del Ibex 35. Su nombre ya fue promovido para escalar posiciones en Caixabank . Y ya en 2016, como aspirante a Gas Natural.

Rosell es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Barcelona. Y ha ostentado y cargos como el de presidente de Enher (1996-1999) y de Fecsa-Enher (1999-2002), ambas empresas adquiridas por la que llegara a ser la primera eléctrica de España. Entró en Corporación Uniland (2005-2006), formó parte del consejo de administración de Endesa en 2005 como independiente. Y Acciona y Enel tomaron el control de la compañía energética, a cierre de 2007, Rosell dejó el consejo para dar paso, precisamente y entre otros, a Borja Prado.

Rosell no es un hombre mal visto por el poder. Al revés: ha gozado de buenas relaciones con el ex presidente Mariano Rajoy y es respetado y apoyado por los viejos convergentes catalanes.

Enel es el respaldo ahora de Rosell en su ascenso. Y hay que recordar que la italiana tiene el 70,101% del capital de la eléctrica española.