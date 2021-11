Primark se ha vuelto viral en las redes sociales, su forma de envolver los regalos de forma revolucionaria y sostenible ha conquistado al mundo entero. Se acerca la época del año en la que más residuos generamos. Los basureros de todo el país se llenan de todo tipo de papeles de regalo y de cajas que solo esconden el regalo, durante unos segundos, después pasan a ser algo de lo que nos deshacemos. Conscientes de todo lo que se tira en Navidad Primark han inventado un sistema revolucionario.

La forma de envolver regalo sostenible de Primark revoluciona la Navidad

Envolver los regalos genera cada año toneladas de residuos. Compramos aquellas prendas o detalles que sabemos que esa persona quiere, aunque no somos conscientes de dónde acaba el papel o las cajas en las que depositamos nuestras esperanzas. Uno de los sitios obligados en los que compramos estas fiestas es Primark.

La low cost por excelencia tiene productos tirados de precio que satisfacen las necesidades de toda la familia. Todo lo que no esté en Primark es que no existe. Prendas de vestir, elementos decorativos y complementos de todo tipo nos están esperando para conseguir cumplir con la lista de deseos gastando lo menos posible. Pero no solo eso, también podremos envolver los regalos de la mejor manera que hayamos visto nunca.

Lo que vemos en este vídeo viral que está triunfando en las redes sociales parece magia, pero no lo es. El ingenio de los diseñadores de bolsas de Primark ha llegado hasta lo más alto. Con unos sencillos detalles que han hecho lo que todas las marcas de ropa y complementos deberían hacer.

Con la bolsa que compramos el producto, un elemento que también acaba en la basura en cuestión de horas, se puede envolver cualquier regalo. Imagina lo que te puedes ahorrar con estas bolsas tan prácticas que están hechas con materiales reciclados. Primark conquista de esta manera a un público que cree en que menos, es más, aprovecha todos los recursos para conseguir un envoltorio de lujo.

Esta bolsa de Primark es un básico que ha traspasado fronteras. Una idea revolucionará para evitar generar los mínimos residuos posibles. Gracias a este truco podrás disfrutar de un envoltorio que aprovecha la bolsa con la que has comprado el propio regalo. Es, además, bonito y navideño, con un poco de gracia nos quedará un paquete espectacular que seguro que hará feliz a ese ser querido al que va dirigido.