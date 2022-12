¿Cómo maquillarte esta Navidad? Las ideas más fáciles y elegantes

¿Cómo podemos maquillarnos en Nochebuena y Navidad ? Las fechas más especiales del año están a la vuelta de la esquina así que si quieres lucir un maquillaje elegante que deje a todos con la boca abierta durante las fiestas navideñas, sólo tienes que seguir las propuestas que a continuación vamos a hacerte. Las mejores ideas para maquillarte esta Navidad que son fáciles, pero también muy elegantes.

Ideas para maquillarte esta Navidad

Entre celebraciones, almuerzos, cenas e intercambio de regalos, durante las fiestas navideñas parece que realmente no hay tiempo para cuidar tu look; sin embargo, en Navidad, debes sacar tiempo también para lucir un maquillaje perfecto que por otro lado, es muy fácil de conseguir.

Tanto si quieres resaltar tu mirada, iluminada con matices dorados o glitter, como si quieres dar mayor protagonismo a tus labios, maquillados con un atrevido pintalabios rojo fuego, el maquillaje navideño puede ser una buena forma de experimentar y sorprender, expresando toda tu creatividad e imaginación Así que aquí van diez ideas elegantes y sencillas de seguir para lucir looks de belleza particulares y refinados.

Labios rojo fuego

Un maquillaje navideño que se precie no puede prescindir de un elegante y tradicional pintalabios rojo en los labios. Este color vivo es, de hecho, el matiz navideño por excelencia. Combinado con una base luminosa para el rostro, aportará originalidad y brillo a tu maquillaje. Elige el tono de rojo más adecuado para tus labios y tu tez, quizás combinándolo con algún otro accesorio del mismo color. Si no te gusta mucho el pintalabios brillante y quieres un efecto no transfer duradero, puedes optar por un tinte de labios.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Julián Macías (@jul4beauty)

Delineador de ojos negro

Un maquillaje navideño sumamente elegante es sin duda el que tiene referencias a los años 50 . Para obtener este efecto con un sabor ligeramente retro, basta con utilizar un delineador de ojos , estrictamente negro, que le dará a la mirada ese particular efecto alargado. Aquellos con ojos grandes pueden completar el efecto de «flick eye» aplicando también un lápiz negro en la línea de flotación inferior; para quienes, por el contrario, tienen los ojos pequeños, es recomendable estirar la cola del delineador hacia arriba, dando un efecto de mayor apertura a la mirada.

Ojos ‘ahumados’

Si quieres apuntar a un look más seductor para las fiestas navideñas, el efecto ‘Smokey Eye’ es definitivamente para ti. Eso sí, no te quedes con la clásica base negra o gris, para estas fiestas sí puedes atreverte con el color, eligiendo el matiz que mejor se adapte a tu tez y color de ojos; los Smokey Eyes más adecuados para ojos oscuros son los de tonos burdeos y marrones, para ojos claros en cambio puedes optar por un ‘Smokey’ en tonos morados.

Apuesta por el glitter

Para una apariencia ligeramente poco convencional pero elegante, el glitter puede ser una buena idea. Usado ​​junto con un toque de iluminador en pómulos, punta de la nariz y labios, harán que cualquier look brille con luz propia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Romina Beauty Corner (@onica.romina.mua)

Sombra de ojos dorada

El maquillaje de color dorado , junto con el plateado y el rojo, es sin duda el más popular durante la temporada navideña. Extendida y difusa sobre el párpado móvil, dará a tu mirada un efecto sofisticado y luminoso.

Sombra de ojos roja

La sombra de ojos roja , sobre todo si tiene un efecto metalizado, le dará a tu mirada un efecto de impacto con mucha clase; Manteniendo el resto del maquillaje más natural, esta sombra de ojos en particular hará que el look se destaque mucho.

Pestañas extra largas

Para completar tu maquillaje de ojos, nunca olvides tus pestañas ; resáltalas con una máscara de pestañas que rice y de volumen.

Look natural

Para obtener un look con un efecto natural , fresco y cuidado, concéntrate en la base; usa un corrector con un matiz perlado y una base con una textura suave y delicada para aplicar con un beauty blender húmeda.

Contorno

Esta técnica, que se basa en la hábil creación de sombras en el rostro, la nariz y los ojos, tiene la capacidad de crear un equilibrio perfecto de luces y sombras; por lo tanto, el contorno completa el resto del maquillaje, haciéndolo resaltar aún más y haciéndolo armonioso.

Maquillaje monocromático

El maquillaje monocromático puede ser particularmente fácil de lograr sin ser obvio; utilizando tonos marrones y dando luminosidad al rostro con un toque de iluminador en puntos estratégicos, obtendrás un maquillaje sobrio y elegante que durará todo el día.