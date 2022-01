Los 5 pintalabios rojos más emblemáticos para resaltar tus looks

Cuando nos pintamos los labios, alzamos nuestros looks y nos encontramos más felices. Así te contamos cuáles son los pintalabios rojos más emblemáticos para resaltar tus outfits y son realmente especiales y de diversidad de colores que combinan con nuestras prendas.

El rojo rubí, el más claro, el granate y hasta burdeos nos elevan el alma y además consiguen que podemos combinarlos con nuestras prendas favoritas.

5 pintalabios rojos

XO Lip Gloss

Descubre el nuevo gloss XO de KVD Vegan Beauty y que sólo obtienes en Sephora. Es menos opaco que nuestro lápiz de labios XO Vinyl, teniendo el gloss la misma textura cremosa y superconfortable que asegura un brillo extremo.

Su fórmula vegana sin purpurina no pegajosa ofrece un confort definitivo y un color sutil, perfecto para tus looks diarios.

Rojo fuerte y pasión

Encuentra en Camaleon Cosmetics pintalabios naturales, de textura cremosa y colores intensos. Labiales que nutren, regeneran y protegen, con cobertura total y efecto de larga duración. Los hay de diversos colores como el rojo pasión que se convierte en la envidia de todas.

Maybelline Rouge

Uno de los pintalabios rojos más emblemáticos es el de Maybelline, que además es uno de los más comprados en Amazon. Se trata de un pintalabios con tono universal, de color rico y sublime para un resultado sensacional.

Lleva una nueva fórmula nutritiva y cremosa que no reseca, enriquecida con pigmentos para un color intenso para aportar volumen, aplica un toque más claro y suave en el centro de los labios, Para un contorno más definido descubre el perfilador de labios Color Sensational

En concreto, es el pintalabios Color Sensational Made For All Maybelline New York, Tono 385 – Ruby For Me.

L’Oreal Paris

Esta barra de labios hidratante presenta un acabado mate y un color intenso. Viene con una fórmula enriquecida con aceites de rosa mosqueta, jojoba y pigmentos de color intenso.

Destaca por los colores mate intensos que nacen de los pigmentos puros Confort e hidratación Fragancia inolvidable. Mientras que no reseca los labios gracias a la combinación de aceite de rosa mosqueta y aceites preciosos. La gama completa de 22 tonos pero en este caso nos quedamos con el haute rouge que además tiene un precio realmente bajo y especial que no puedes dejar escapar.

Bourjois Velvet The Pencil

Hablamos de un labial mate, intenso, preciso y de larga duración. Aporta confort extremo con su textura suave y aterciopelada, en un color intenso y alta cobertura en una sola pasada.

Estos pintalabios permiten que tu boca esté realmente más voluminosa y sexy, puesto que estamos hablando de un color que nos aporta un look siempre bien distinto a nuestros labios.