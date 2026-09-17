Preocupación en aumento entre los zoólogos: el avión común, ave amenazada en España, solo ocupa el 29 % de sus nidos en el Parque Nacional de Cabañeros

En el Parque Nacional de Cabañeros, en la provincia de Ciudad Real, solo 133 de los 455 nidos completos de avión común (Delichon urbicum) analizados en el embalse de Torre de Abraham estaban ocupados durante 2026. La cifra equivale a una tasa de ocupación del 29,2 %, según un censo realizado por SEO-Ciudad Real y el propio parque nacional.

Los trabajos se desarrollaron entre mayo y junio, con el objetivo de mejorar el conocimiento sobre la especie y sumar a la ciudadanía al seguimiento de la biodiversidad del entorno. El Parque Nacional de Cabañeros informó del resultado en agosto de 2026 a través de sus redes sociales.

¿Cómo se hizo el censo de avión común en Torre de Abraham?

Para el censo, los participantes dividieron previamente el muro de la presa de Torre de Abraham en distintos sectores y elaboraron un mapa de los nidos para conocer su número, estado y posible ocupación por otras especies, como el gorrión doméstico.

Un observador vigiló cada sector durante períodos consecutivos de diez minutos, mientras otra persona anotaba lo observado. Durante ese tiempo se registraron los comportamientos de los ejemplares, como si se posaban en el muro o en un nido, si entraban en él o si había pollos reclamando alimento.

También se anotó la presencia de gorriones ocupando los nidos, para diferenciar el uso de esas estructuras entre ambas especies.

Según lo compartido por EFE y recogido por La Tribuna de Ciudad Real, el estudio tuvo en cuenta la llamada «detección imperfecta», derivada de que no todos los ejemplares de avión común presentes pueden observarse de forma simultánea durante el conteo. Es un problema habitual en los censos de fauna silvestre, ya que un ave puede estar en el sector sin que el observador la vea en ese momento.

Para corregir ese sesgo, el equipo aplicó modelos estadísticos de ocupación (los conocidos como bayesianos), que permiten estimar con mayor precisión cuántos nidos están realmente en uso más allá de lo observado a simple vista. La capacidad de detección superó el 83 % en los sectores más pequeños, los de menos de 40 nidos.

¿Cuál es el estado de conservación del avión común en España?

Según SEO/BirdLife, el avión común está incluido en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.

El programa de seguimiento de aves comunes en España (Sacre) señala que su población mantiene una tendencia moderadamente positiva a nivel nacional entre 1998 y 2018, en contraste con el descenso que se observa en buena parte de Europa.

Entre las amenazas que sí afectan a la especie a escala local, SEO/BirdLife cita el uso de plaguicidas y la destrucción deliberada de nidos en construcciones modernas.

La baja ocupación registrada este año en Torre de Abraham no cambia esa tendencia general en España, aunque refuerza el interés en mantener el seguimiento de colonias concretas como la del Parque Nacional de Cabañeros.

¿Dónde está el Parque Nacional de Cabañeros?

El Parque Nacional de Cabañeros se extiende entre las provincias de Ciudad Real y Toledo, en los Montes de Toledo, dentro de Castilla-La Mancha, según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Su núcleo protegido ocupa unas 16.000 hectáreas de bosque y matorral mediterráneo.

El parque fue declarado espacio natural protegido en 1988 y elevado a la categoría de parque nacional en 1995. Es refugio de grandes rapaces y de la cigüeña negra, y alberga en su interior el embalse de Torre de Abraham, donde se ubica la colonia de avión común analizada en el censo.