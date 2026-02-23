Científicos localizan al murciélago que podría causar la próxima pandemia: un comportamiento extraño pone en alerta a los investigadores

Un comportamiento extraño pone en alerta a los investigadores, científicos encuentran un murciélago que podría causar la próxima pandemia. La realidad siempre acaba superando la ficción y en este caso puede convertirse en un elemento que puede acabar siendo lo que nos acompañará en este futuro incierto que tenemos por delante. Lo que ha pasado hasta la fecha puede acabar siendo esencial en estos días que tenemos por delante en estos días en los que realmente cada detalle cuenta.

La propia naturaleza nos está dando algunos cambios que pueden convertirse en algo más. Con la mirada puesta a esta situación que puede convertirse en estos días en los que realmente cada detalle puede acabar siendo esencial. Es hora de conocer un poco más, qué es lo que nos está esperando en estos días en los que cada detalle puede ser esencial. La próxima gran pandemia está más cerca de lo que nos imaginaríamos, ante este comportamiento extraño que alerta a los expertos y que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estas próximas jornadas.

Un comportamiento extraño pone en alerta a los investigadores

Pone en alerta a los investigadores un comportamiento extraño de unos animales que pueden darnos algunas peculiaridades que, sin duda alguna, puede convertirse en un plus de cambios y de buenas sensaciones. Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial.

Es momento de poner en mente algunos detalles que pueden convertirse en este tipo de detalle que puede acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa inesperada. Este tipo de elementos que nos acompañarán pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que cada detalle cuenta de una manera diferente.

Estaremos muy pendientes de algunos detalles que la naturaleza nos lanza y que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos acompañará en unos días plagados de actividad. Este murciélago, que hace unos años era uno de los que podría estar detrás de la pandemia mundial que paralizó el mundo, vuelve a ser noticia.

Son tiempos de estar muy pendientes de algunos elementos que pueden acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa inesperada. Este tipo de detalles pueden acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa inesperada en estos días que tenemos por delante.

La próxima gran pandemia podría llegar con este murciélago

Los científicos no dan crédito, ante un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa inesperada. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por una investigación que nos puede dar la próxima pandemia.

Tal y como explica un reciente artículo publicado en la revista Nature: «La caracterización de las asociaciones huésped-virus es fundamental debido a la creciente frecuencia de enfermedades infecciosas emergentes que se originan en la vida silvestre. Los análisis anteriores han evaluado el riesgo zoonótico como binario, pero la virulencia, la transmisibilidad y la carga de muerte pueden variar drásticamente. Trabajos recientes sugieren que los murciélagos albergan más virus con alta virulencia en los humanos que otros taxones. Sin embargo, sigue sin saberse si todos los murciélagos albergan virus de igual potencial epidémico viral. Aplicamos la factorización filogenética para identificar de manera flexible los clados de mamíferos (a cualquier nivel taxonómico) asociados con un potencial epidémico viral bajo o alto. Descubrimos que la virulencia, la transmisibilidad y la carga de muerte solo se agrupan dentro de clados de murciélagos específicos, a menudo compuestos en gran medida por familias cosmopolitas. El mapeo de las distribuciones geográficas de estos clados de murciélagos con datos de huella antropogénica sugiere un alto potencial epidémico viral en la costa de América del Sur, el sudeste asiático y África ecuatorial. Nuestros resultados profundizan la comprensión de la red huésped-virus e identifican clados a priorizar para la vigilancia viral, la mitigación de riesgos y futuros estudios que caracterizan los mecanismos de tolerancia viral».

Siguiendo con la misma explicación: «Trabajos recientes han demostrado que los murciélagos (orden: Chiroptera) albergan más virus con alta virulencia en humanos que otros órdenes de mamíferos o aves8. Los murciélagos son reconocidos como «huéspedes especiales» porque exhiben una alta diversidad viral (albergan más virus en comparación con la mayoría de los otros taxones) y parecen tolerar muchos virus sin mostrar signos clínicos de infección11,12,13,14. La alta virulencia de algunos de estos virus también puede explicarse, al menos parcialmente, por la distancia evolutiva entre los murciélagos y los humanos: es menos probable que los humanos estén preadaptados para hacer frente a estas nuevas infecciones y muestren resistencia, aumentando la morbilidad y el riesgo de mortalidad5,8,15. Sin embargo, a medida que aumenta la distancia entre un huésped vertebrado y los humanos, también es menos probable que un virus se preadapte para superar los mecanismos de defensa del huésped humano5,8,15″.