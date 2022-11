Vinicius Junior cumplirá en Qatar 2022 uno de sus sueños. El jugador del Real Madrid se estrenará en un Mundial con Brasil, donde es una de las grandes estrellas que presenta la pentacampeona. Sin embargo, y pese a haberse consolidado en esta última temporada y media como uno de los mejores jugadores del mundo, Serbia ha puesto en riesgo su debut en el campeonato. El potencial del equipo balcánico ha provocado que Tite piense en protegerse en el centro del campo y que para ello deba prescindir de un atacante, con el jugador del conjunto blanco como el principal candidato a salir del once.

Los planes del seleccionador canarinho pasaban por formar con un esquema 4-1-4-1 durante la Copa del Mundo. Richarlison sería el punta, con Vinicius, Neymar, Paquetá y Raphinha por detrás. Un equipo más que ofensivo pero en el que Casemiro quedaría desprotegido en el centro del campo. Por ello, el técnico se plantea protegerse e introducir un centrocampista más, teniendo que sacrificar a Vinicius.

La amenaza de Serbia, que se presenta como uno de los gallos del grupo G lleva al entrenador a no querer correr riesgos que puedan comprometer la primera posición de su grupo y, mucho menos, la presencia del equipo en octavos. En sus filas, el equipo balcánico cuenta con jugadores de la talla de Vlahovic o Mitrovic, que pueden poner en serios problemas la portería defendida de Ederson.

Además, el hecho de que jueguen con tres centrales les permitiría estar en constante superioridad en el centro del campo, donde Tadic, Milinkovic-Savic, Lukic o Kostic pueden darle arrebatarle el control del partido a la selección brasileña. Motivos más que de sobra para que Tite medite la posibilidad de cambiar su dibujo habitual.

Es aquí donde la presencia de Vinicius correría serio peligro. El madridista es indiscutible en cualquier equipo del mundo, menos en su selección. La jerarquía de Neymar como principal estrella, hace que en caso de deber elegir con quién jugar por el costado zurdo, Tite apueste por el del PSG en lugar de hacerlo por él.

Sentar a Raphinha, la otra opción

La otra opción con la que contaría Tite sería la de sentar a Raphinha en el debut mundialista. El extremo del Barcelona es el zurdo puro con el que Brasil puede aparecer de inicio por la derecha. Sin embargo, si el seleccionador quiere reforzarse y, además, contar con Vinicius y Neymar en el once, al ex del Leeds no le quedaría otra que quedarse esperando en el banquillo.

Independientemente de que opte por cualquiera de las dos opciones, lo que parece claro es que Tite deberá modificar la forma de jugar de su equipo. En un grupo exigente, en el que aparecen dos selecciones europeas como son Serbia y Suiza junto a Camerún, la mejor solución no parece pasar por repetir el esquema que venía probando en los últimos meses. Dejar desprotegido a Casemiro daría muchas opciones a los contrarios para superarles en el centro del campo y de alejarles de la consecución del ansiado sexto Mundial.