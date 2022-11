¿Qué comen los jugadores de la Selección española durante el Mundial de Qatar 2022?

La selección española lleva ya muchos días de concentración para el Mundial de Qatar 2022, una cita en la que Luis Enrique y su staff técnico han puesto todo de su parte, y lo seguirán haciendo, en pos de llegar al partido por el título. Más allá de los entrenamientos y la convivencia de grupo, la comida y la alimentación en general también es algo primordial para España, así como para el resto de selecciones, y sólo llevándola de forma equilibrada y controlada se puede asegurar que los 26 convocados estén en plenas condiciones de forma para disputar un torneo tan importante como el que se vive en Qatar.

Más allá del equilibrio alimenticio en el día a día, donde además, al estar en un torneo corto e intenso, se queman muchas calorías a diario durante los entrenamientos físicos y futbolísticos, lo que es de interés verdaderamente relevante es el menú que comen los jugadores antes de los partidos, en este caso del Mundial de Qatar 2022.

Los jugadores comen entre dos y tres horas antes, más hacia lo segundo, antes de un partido que pueda ser importante. La selección española no tendrá que variar sus horarios de comida cuando los encuentros, como el inaugural ante Costa Rica, se celebren a las 19:00 horas en Qatar (17:00 en España), pero sí podrían hacer una merienda o comida intermedia para que la última alimentación no se produzca demasiadas horas atrás. En caso de los partidos nocturnos (22:00 horas en Qatar), la selección española puede adelantar la cena o hacer una merienda-cena alrededor de las 18:30 o 19:00 horas.

En cuanto a los alimentos a ingerir, destaca la presencia de carbohidratos, aunque no los de alto índice glucémico, al menos en la etapa inmediatamente anterior a la disputa del partido. Según baja la carga de entrenamiento antes de los encuentros, sube la de carbohidratos, según algunos especialistas. En el desayuno se opta por más alimentos proteicos mientras que en la cena destacan en los menús la presencia de alimentos que ayuden a la digestión y al descanso de los jugadores, que al día siguiente volverán a vivir una intensa cita con los entrenamientos.

Luis Enrique y la alimentación

España cuenta con un seleccionador ya veterano en el mundo de los banquillos y que tiene, además, un arma de doble filo debido al control exhaustivo que lleva de su alimentación. Luis Enrique puede extrapolar el control personal que lleva a sus jugadores y, aunque no era ningún secreto, en su último stream en Twitch dio varias pistas sobre lo que come, bebe o pide a sus futbolistas. «Mi alimentación es sana y no hago dieta. Claro que nos tomamos una cervecita. Los jugadores, si quieren una copa de vino la pueden beber. No tiene ningún sentido poner normas ridículas. Qué sentido tiene prohibirle a un jugador que tome una cerveza si luego en su casa se toma cinco. Prefiero una cerveza a una Coca-Cola”, contó el técnico de España, al que también le gusta el café, como hábito y no como exceso, tal y como le han enseñado sus compañeros de grupera de ciclismo, deporte que practica habitualmente.

¿Pueden comer cerdo los jugadores estando en Qatar?

Qatar es un país con un importante número de prohibiciones, entre las que se encuentra la de comer carne de cerdo, por lo que los jugadores de la selección española y del resto de combinados participantes en el Mundial de Qatar, salvo permiso especial que no ha trascendido, no podrán alimentarse de este tipo de carne durante la cita. El Ministerio del Exterior de España, de hecho, informa en su página web la prohibición de llevar carne de cerdo a Qatar.