Es posible que el árbitro de la final del Mundial 2026 te suene y tiene sentido: expulsó a Camavinga en cuartos de final de la Champions

El árbitro esloveno Slavko Vincic fue el gran elegido por la Comité de Árbitros de la FIFA para ser el director de orquesta en la final del Mundial 2026 entre España y Argentina este domingo a las 21:00 horas. Fue un histórico, Pierluigi Collina, el encargado de decir su nombre entre una multitud de colegiados que anhelaban escuchar el suyo. Vincic es un viejo conocido entre la afición española: muchos lo recordarán por la expulsión a Eduardo Camavinga esta pasada Champions League en el decisivo encuentro ante el Bayern de Múnich.

Internacional desde 2010, Vincic llega a esta cita con uno de los palmarés arbitrales más sólidos del panorama europeo. La final del domingo no será su primera experiencia en el partido decisivo de una gran competición. Ya en 2022 fue el encargado de pitar el duelo de la Europa League entre el Eintracht de Frankfurt y el Glasgow Rangers, que terminó con victoria alemana en los penaltis tras un 1-1 en el tiempo reglamentario.

Dos años después, el esloveno repitió protagonismo en Wembley, donde el Real Madrid se impuso al Borussia de Dortmund por 2-0 para conquistar su decimoquinta Champions League.

Con esos antecedentes, la FIFA ha vuelto a confiar en él para el escenario más exigente posible, manteniendo además una tendencia no escrita que se repite desde 1990: árbitros europeos para las grandes finales mundialistas disputadas fuera del continente.

Su paso por este Mundial y la polémica ‘ley Vinicius’

Vincic llega a la final sin haber dirigido ningún partido de la fase eliminatoria en esta edición, aunque su presencia en la competición ha dejado ya algún momento destacado. En la fase de grupos tuvo a su cargo el Brasil-Marruecos, el Argelia-Jordania y el México-Ecuador.

Precisamente en este último encuentro protagonizó uno de los episodios más comentados del torneo al mostrar la roja directa al defensor ecuatoriano Piero Hincapié por taparse la boca mientras se dirigía a un rival, en aplicación de la normativa conocida popularmente como ‘ley Vinicius-Prestianni’.

Los números de Vincic con España: cinco partidos y ninguna derrota

Para la selección española, el historial con el colegiado esloveno ofrece datos tranquilizadores. En los cinco encuentros en los que ha actuado como árbitro, el combinado nacional no ha conocido la derrota. Entre esas citas destaca de forma especial la semifinal de la Eurocopa 2024, donde España se impuso a Francia por 2-1 para sellar su pase a la final de Berlín, título que terminaría levantando. También aparecen en esa lista el 2-1 sobre Italia en la Nations League de 2023, el 0-0 ante Suecia en la Eurocopa celebrada en 2021 y un partido de clasificación frente a las Islas Feroe.

El episodio Camavinga y las críticas desde el madridismo

Sin embargo, no todo el mundo llega a esta final con los mismos sentimientos hacia Vincic. El Real Madrid guarda un recuerdo amargo de su última actuación como árbitro de un partido blanco. En la vuelta de los cuartos de final de la Champions de esta pasada temporada en el Allianz Arena, el esloveno expulsó a Eduardo Camavinga con el marcador igualado y el partido a punto de entrar en la prórroga.

El centrocampista francés retuvo brevemente el balón tras una falta cometida en campo contrario y recibió su segunda amonestación, quedando el equipo entonces dirigido por Álvaro Arbeloa con un hombre menos. El Bayern acabó aprovechando la superioridad numérica para sellar la eliminación madridista en el tiempo reglamentario.

Aquel incidente alimentó las críticas contra el árbitro, que algunos acusaron de no haber recordado que Camavinga arrastraba ya una amonestación previa. La polémica revivió con fuerza tras conocerse su designación para la final, y en las redes sociales no tardaron en aparecer voces que cuestionaban la elección de la FIFA, argumentando que Vincic no había tenido una temporada especialmente brillante antes del torneo.