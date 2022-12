Otro récord para Messi: ya tiene la publicación con más ‘likes’ en la historia de Instagram

Leo Messi está en el mejor momento de su carrera o al menos en el momento más feliz de su vida después de haber levantado con sus manos el primer Mundial con Argentina. El jugador de la Albiceleste realizó una Copa del Mundo de récord tras conseguir más de 10 hitos históricos dentro del torneo y, por si no fuera poco, acaba de convertirse en la persona con más ‘likes’ en una publicación en la historia de Instagram.

El récord lo poseía el famoso huevo bajo la cuenta de @world_record_egg que, con tan solo una publicación, fue creado el 4 de enero de 2019 con el único objetivo de batir el récord que por aquel momento estaba en manos de Kylie Jenner con 18 millones de ‘likes’. No es que no lo superara, sino que se fue hasta los 56 millones de me gustas, realizando un auténtico hito dentro de esta red social.

En torno a las 10:30 horas de este martes 20 de diciembre, el delantero argentino superó la cifra del huevo y la publicación justo después de coronarse como campeón del mundo ya es la que más ‘likes’ tiene en toda la historia. La cifra de me gustas ya asciende a los 56.300.000.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Leo Messi (@leomessi)

Desde entonces, ninguna publicación se había acercado lo más mínimo a estas cifras del huevo, pero si superado al antiguo récord de Kyle Jenner. Desde entonces, Zendaya y Tom Holland, Ariana Grande o el rapero XXXTentación superaron los 18 millones de la modelo americana. Ahora, el podio queda con Leo Messi en cabeza, el huevo en segunda posición y Cristiano Ronaldo junto a Georgina en tercera con 32,7 millones de likes cuando anunciaron que iban a ser padres por segunda vez.

Nuevos seguidores

Su victoria en Qatar ha llevado a Messi a superar los 400 millones de seguidores en Instagram, habiendo logrado casi 25 millones más durante el mes que ha durado esta Copa del Mundo. Solo durante el partido ante Francia en la final, el ’10’ ganó algo más de cinco millones de seguidores y, el día posterior, cuatro más. Por delante de él solo tiene a Cristiano Ronaldo, que tiene 519 millones en esta red social.