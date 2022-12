Tite confirma el regreso de Neymar contra Corea del Sur

Neymar está de vuelta. Tite confirmó en rueda de prensa la presencia de la estrella del PSG en el duelo que enfrenta a Brasil este lunes a las 20.00 horas contra Corea del Sur en los octavos de final del Mundial de Qatar. Todo apunta a que el delantero podría empezar el partido desde el banquillo tras recuperarse del esguince sufrido ante Serbia.

Neymar ya pisó el césped en el entrenamiento del sábado y Tite confirmó en rueda de prensa este domingo las buenas noticias para Brasil: el delantero del PSG estará ante Corea del Sur. El seleccionador brasileño confirmó que estará en el entreno previo al partido que se celebrará en la tarde del domingo y que estará en el partido que se disputará en el 974.

O NEYMAR ESTÁ DE VOLTA! TITE CONFIRMA! 🇧🇷👏👏 ALÔ, COREIA! O CARA TÁ DE VOLTA! Se liga no momento que o treinador confirma que o craque vai pro jogo! #TNTSportsNoQatar pic.twitter.com/HBIZJNUF5z — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) December 4, 2022

Tite confirmó que la presencia de Neymar en el once estará condicionada al ok definitivo del cuerpo médico y que se decantará por sacar a su mejor once desde el inicio. De esta manera, el jugador del PSG incluso podría salir de inicio días después de que las imágenes de su maltrecho tobillo dieran la vuelta al mundo horas después del primer partido del Mundial ante Serbia.