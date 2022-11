Munir: «Queremos hacer historia»

Marruecos está a un paso de los octavos de final del Mundial y ante la oportunidad de hacer historia. En sus cinco participaciones mundialistas anteriores, la selección africana sólo pasó la frase de grupos en una de ellas (México 1986). Este jueves, ante la eliminada Canadá, depende de sí mismo para lograr su misión, bastándole incluso con el empate.

Una victoria clasifica a los marroquís para los octavos como primeros o segundos de grupo. El empate le sirve para pasar como segundo y una derrota le obliga a depender del resultado entre belgas y croatas, que juegan a la vez en el otro partido del grupo. Antes de ese partido histórico, Munir Mohand, portero de Marruecos atiende a OKDIARIO desde la concentración del equipo.

Munir no tiene duda a la hora de señalar la clave del buen papel de Marruecos en este Mundial. «Confiamos en el grupo. Vinimos a competir y con la intención de llegar lo más lejos posible. Dentro del equipo confiamos en nuestras posibilidades y salimos a los partidos con mucha ambición. Contra Bélgica nuestra afición nos apoyó muchísimo y nos llevó en volandas. Esa positividad que creamos aquí en el grupo se nota». «Ahora estamos bastante cerca de nuestro objetivo, pero con los pies en el suelo porque sabemos que Canadá es un equipo muy complicado, muy físico y que nos va a poner las cosas difíciles», añade hablando de un partido con el quieren «hacer historia».

Munir fue, aunque fuese por accidente, uno de los protagonistas de la victoria de Marruecos ante Bélgica. La indisposición de Bono mientras sonaba el himno hizo que sin esperárselo tuviese que ponerse los guantes para saltar al césped en el arranque del partido. «Fue todo tan rápido que ni yo era consciente de lo que estaba pasando. Tuve que salir al campo directamente a hacerme la foto sin haber calentado y sin haber podido ponerme en la situación», recuerda en la charla con este periódico.

El meta no tiene dudas a la hora de señalar el papel tan importante que tiene el seleccionador Walid Regragui, que desde que ha llegado ha cambiado radicalmente al equipo. El técnico de 47 años llegó al cargo en agosto y tras los cinco partidos que dirigido a los Leones del Atlas aún no conoce la derrota. «Nos ha cambiado la mentalidad. No ha traído un aire nuevo a la selección que necesitábamos. Nos ha metido en la cabeza el ser ganadores. Haberlo hecho con tan poco tiempo dice mucho de él. Este grupo confía en él, el grupo va a muerte con él y creemos en su filosofía y en su forma de trabajar», asegura.

Por último, Munir no oculta su deseo de volver a jugar en España. El meta, actualmente en las filas del Al-Wehda de Arabia Saudí, afirma que su puerta «siempre estará abierta» para regresar a la Liga porque «es una motivación muy grande jugar en el mejor campeonato del mundo».