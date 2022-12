Messi, mejor jugador de la final, atendió a los medios de comunicación tras proclamarse campeón del mundo con Argentina. Leo hizo dos goles ante Francia, transformó su penalti y, por fin, pudo levantar el trofeo que lleva buscando toda su vida al cielo.

Maradona

«Es una locura todo esto. Se hizo esperar y es lindo tenerla aquí ya. Es hermosa. La deseaba muchísimo. Recién decía que Diego me la iba a regalar. Presentía que era esta porque se estaba dando. No veo el momento de llegar a Argentina para disfrutar con la gente».

Análisis

«Teníamos que salir campeones del mundo y lo somos. No es momento del análisis, es de disfrutar».

¿Continuidad en la selección?

«Obvio que quería cerrar mi carrera con esto, ya no puedo pedir nada. Quería cerrar mi carrera con esta copa. Gracias a Dios me dio todo. Cerrar así casi ya mi carrera, porque son los últimos años, es impresionante. Después de esto, qué va a haber. Pude conseguir la Copa América, Mundial. Se me dio casi al final. Me encanta el fútbol, lo que hago. Disfruto estar en la selección, el grupo, quiero seguir viviendo unos partidos más siendo campeón del mundo».

El momento

«Ya está, ya no podemos pedir nada. Agradecer a Dios por todo lo que me dio, con esta copa acá. Tan deseada por mí, por mis compañeros… ya es nuestra».

Sueño cumplido

«Es el sueño de chiquito de cualquiera, tuve la suerte de haber conseguido todo y esto que me faltaba, está acá».