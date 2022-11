Sigue el show de Luis Enrique: sexo en la concentración y críticas al VAR

Después de la victoria de España en el debut frente a Costa Rica, Luis Enrique volvió a su ya habitual streaming del Mundial. El seleccionador habló sobre el triunfo por 7-0 ante los ticos y sobre lo que queda por delante, con Alemania como siguiente objetivo de la Selección. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su visión sobre que los jugadores tengan sexo durante el tiempo que estén en Qatar.

«Estamos concentrados, no es que no se pueda. Es una tontería sublime. Hombre si te pegas una bacanal es evidente que no es lo mejor. Cuando están con sus clubes, cada uno está en su casa y me preocupa cero si practican sexo o no. Si lo practican es porque lo necesitan. Mientras que sea con sentido común. Con su pareja, con su mujer o con quien quieran. Aquí no porque estamos concentrados. Yo estoy a favor de que vivan la vida con normalidad. Yo de jugador, que no nos concentrábamos, con mi mujer hacía lo que teníamos que hacer», ha señalado el seleccionador.

También ha señalado que, después del triunfo en el primer partido del Mundial, los futbolistas disfrutarán de un día libre, en el que podrán estar con los familiares. Además, ha revelado las palabras que pronunció el Rey Felipe VI tras el partido en el vestuario y que este jueves han recibido una visita más que especial: la de Andrés Iniesta, el héroe de España en Sudáfrica 2010.

Sobre la repercusión que tuvieron sus palabras sobre que no ve todos los partidos del Mundial, ha señalado que vería «la segunda parte de Brasil en directo». Además, ha contado que, tras el partido contra Costa Rica, su primera tarea ha sido la de estudiar a fondo a Alemania, viendo el encuentro en el que los germanos se midieron a Japón.

Crítica al VAR

Luis Enrique se ha pronunciado acerca del VAR, una herramienta que considera que ha mejorado el fútbol desde su implantación. Pero también ha dado un palo al uso que están haciendo de él durante el Mundial, puesto que «se castigan acciones que son más que nada forcejeos». Por ello, ha incidido a sus jugadores que estén más atentos para no caer en la trampa y evitar así que se les señale penalti al ser los árbitros «más exigentes con el contacto».

Sí que ha calificado como acertada la decisión de que los descuentos sean altos. Sin embargo, aunque la nueva normativa le gusta, considera que en determinados momentos no es lo más adecuado, como en el España-Costa Rica, en el que se añadieron siete minutos pese al abultado marcador: «No hacía falta ni para Costa Rica ni para nosotros, aunque marcásemos dos goles».