Luis Enrique prepara cambios contra Alemania

«No sé quién va a jugar, pero seguramente no repita alineación. No jugaremos siete partidos con once. Seguro que voy a cambiar». Así de claro se mostró Luis Enrique minutos después de hacer historia con la selección española en Qatar. Cristalino, como casi siempre, el asturiano explicó que durante los tres partidos de la fase de grupos va a hacer cambios. El seleccionador tiene claro que este Mundial se gana con 26 jugadores y no con un once fijo, por lo que ante Alemania el combinado nacional variará en su alineación. Si bien es cierto que el equipo titular que formó contra Costa Rica hizo un partidazo, frente al conjunto germano habrá novedades.

Uno de los cambios que parecen fijo están en el lateral derecho. César Azpilicueta fue titular contra Costa Rica, pero frente a Alemania el que apunta a formar de inicio es Dani Carvajal. El jugador del Real Madrid ya está al cien por cien tras haber superado un resfriado y será el hombre encargado de defender el costado derecho ante los teutones, donde la Selección buscará sellar su presencia en los octavos de final.

Otro cambio podría estar en el centro de la defensa. Laporte es fijo, mientras que a su lado podría repetir Rodri, que lo hizo muy bien ante Costa Rica, pero no se puede descartar que Luis Enrique apueste por Pau Torres. Por una cuestión de altura, Eric García tiene más complicado colarse en el once titular. En el centro del campo no se esperan cambios, al igual que en la portería. Otra cosa será en la delantera.

Ferran Torres, Dani Olmo y Marco Asensio hicieron un partidazo, como el resto de sus compañeros, en el debut, pero para el duelo contra Alemania se espera que Álvaro Morata se cuele en el once titular. Para ello, Luis Enrique debe quitar a uno del tridente y lo normal es que el que no forme de inicio sea el catalán, que ha llegado a este Mundial tras superar una lesión y no es cuestión de forzar. Por lo tanto, el atacante del Real Madrid regresará al costado, mientras que el jugador del Atlético de Madrid formará como principal referencia ofensiva.