Luis Enrique: «Claro que soy el líder de la Selección»

Luis Enrique atendió a los medios de comunicación en el Centro Internacional de Prensa antes del debut de España en este Mundial contra Costa Rica. El combinado nacional inicia su andadura en Qatar ante un equipo que ha llegado a esta cita tras eliminar en la repesca a Nueva Zelanda.

Costa Rica

«El cuerpo técnico le vamos dando a los jugadores la información durante toda la semana, pero la charla importante se la damos el día del partido. Profundo respeto a todas las selecciones del Mundial. Fue un error de despiste o de atontado cuando me equivoqué de continente. He estado en el país y me encanta la pura vida del país. Los que lo tienen en cuenta serán que no se equivocan nunca. Es un partido muy difícil y sabemos que compiten muy bien».

Rodrigo de central

«Tenemos bastantes jugadores que pueden actuar en dos o tres posiciones y con garantías. Es un caso parecido al de Guillamón. A mí me gusta tener estas opciones y no lo descarto».

Momento anímico

«El líder tiene que ser el entrenador porque es el que toma las decisiones. Claro que soy el líder de la selección, yo decido quién juega, quién viene a que hora viajamos, etcétera. Pero tengo que ser un líder que dé soluciones. Me encuentro anímicamente perfecto. Estoy muy tranquilo».

Morata y Carvajal

«Esta mañana que he podido hablar con los doctores, todos estarían disponibles para jugar. Incluso Guillamón».

Gayà

«La cuestión es juzgar las decisiones. Si las tomase con el corazón seguiría aquí, pero tengo que tomar decisiones con la cabeza. Yo consulté y me dijeron que era una lesión de 10-15 días. Imagínate que hago lo que quieren los de Valencia y lo que se merece Gayà y se lesiona Alba. El corazón me decía que había que mantenerle».

Con otro jugador

«No hubiese hecho lo mismo porque es la única posición en la que no puedo esperar. Nadie se puede adaptar. Si le pasa a otro estaría aquí. Nadie se puede adaptar para poder esperarlo. Lo siento en el alma. Tengo que anteponer mis sentimientos a lo que yo creo que tiene que hacer el seleccionador. Se dobló el tobillo solo. No lo había visto nunca».

El rival

«Conocemos a la selección de Costa Rica y sabemos que sabe competir en mundiales. Van a competir y seguro que bien. Keylor ha jugado en uno de los mejores clubes del mundo y conocemos su nivel».

Gestión emocional

«Con naturalidad. Entrenamos cada día para este partido. Beneficia haber estado concentrado tan pronto. No nos ha dado tiempo para acumular mucha energía».