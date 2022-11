Inglaterra – Irán en directo online | Partido del Mundial de Qatar 2022 en vivo gratis

Inglaterra e Irán disputan este segundo partido del Mundial de Qatar 2022 correspondiente al grupo B. El domingo ya lo hicieron Qatar y Ecuador y, ahora, es turno de ingleses e iraníes donde se dan cita en el Estadio Internacional Jalifa con sede en la ciudad de Doha y con una capacidad para 45.000 espectadores. Inglaterra cuenta con un plantel lleno de estrellas como su capitán, Harry Kane, o el joven Jude Bellingham y tratará de confirmar el favoritismo y no dejarse sorprender por una peligrosa Irán que quedó primero en el grupo de clasificación de Asia ante selecciones como Corea del Sur, Emiratos Árabes o Irak. Sigue en directo online gratis el partido entre Inglaterra e Irán hoy en el Mundial de Qatar 2022.

El entrenador de Inglaterra, Gareth Southgate sale con: Pickford; Trippier, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Bellingham; Sterling, Mount, Saka; Kane.

📋 The starting XIs from #ENG and #IRN are in!#FIFAWorldCup | #Qatar2022

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 21, 2022