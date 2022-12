Gianni Infantino lo ha confirmado en rueda de prensa lo que era un rumor y también un deseo de la FIFA: crear un Mundial de Clubes con 32 participantes. Pues el presidente del máximo organismo del fútbol así lo ha anunciado de cara al año 2025. No obstante, no ha definido ninguna sede por el momento para esa fecha y donde según él, ha tenido unanimidad por parte del Consejo de la FIFA.

La noticia ha saltado en la misma rueda de prensa en la que se ha hecho oficial el nombramiento de Marruecos como sede para el Mundial de Clubes del 1 al 11 de febrero del próximo año, pese a que todo hacía indicar que iba a celebrarse en Arabia Saudí. Esta vez, será el país africano quien sea el anfitrión de este Mundial de Clubes que cambiará de formato en dos años.

Ahora el formato cambia por completo. Se pasa de los siete participantes a los 32 que ha anunciado el propio Infantino. No obstante, todavía quedan dos años más de este antiguo formato. Hasta ahora, el torneo recibía al campeón de la Concachampions, de la Champions League, de la Copa Libertadores, el campeón de Asia, África y Oceanía y el campeón del país organizador.

Por otro lado, Infantino también ha anunciado en la misma rueda de prensa que se creará un Mundial de Clubes Femenino y Copa del Mundo de Fútbol Sala, también para el deporte femenino.

«Mejor Mundial de la historia»

Infantino ha salido en rueda de prensa para poner de manifiesto el gran Mundial que se ha celebrado hasta la fecha, siendo considerado como «el mejor Mundial de la historia». «Hemos podido ver una gran fuerza en este Mundial, por todos los que han estado aquí, y que han convertido a Qatar 2022 la mejor hasta la fecha», comentaba.

«El fútbol se está haciendo más global. Como ejemplo está Marruecos. Enhorabuena. También hemos tenido una mujer árbitra. Arbitró el Alemania-Costa Rica y lo hizo muy bien. Hemos vivido una atmósfera internacional festiva. Está siendo un gran éxito», reivindicaba Infantino. «Podemos confirmar los 7.500 millones de ingresos en estos ciclos de cuatro años. Mil millones más que el pasado», añadía sobre los ingresos obtenidos en los cuatros años desde la finalización del anterior Mundial.

Por otro lado, también ha querido felicitar a jugadores y árbitros por haber desarrollado un fútbol ejemplar:»Hemos tenido un Mundial más justo. Sin simulaciones de los jugadores, menos tarjetas… Hay que felicitar a los jugadores y a los selecciones. También a los árbitros».

«El fútbol tiene mucho poder y creemos que tiene mucho impacto. Sobre el próximo Mundial en Estados Unidos, México y Canadá, estamos convencidos que allí también habrá un gran impacto. Tres grandes países, 48 equipos, más partidos, más ingresos…Los grupos de 4 en Qatar 2022 ha sido increíble y eso nos lo vamos a tener que replantear de cara al Mundial de 2026. Cuando tengamos más selecciones y decidamos qué hacer con el número de equipos por grupo. Estará en el orden del día», mostraba preocupado el máximo dirigente del fútbol.

Tampoco quiso evitar el tema de la polémica sobre los brazaletes de One Love, donde la propia FIFA prohibió utilizarlos a los capitanes:»Sobre los brazaletes que no pudieron ser llevados en este Mundial, La FIFA representa a 211 países de todo el mundo. Estoy agradecido a todos ellos. Podemos tener debates sobre cualquier tema. Hay inquietudes en diferentes países porque hay diferentes culturas. FIFA es una organización global y tenemos que escuchar a todos. Tenemos que ir todos a una. Cuando hablamos de prohibiciones o falta de prohibiciones. No se trata de prohibir, se trata de respetar. Todos pueden dar sus opiniones».

Marruecos ha sido la gran revelación de este Mundial llegando hasta las semifinales y dejando en el camino a España y Portugal o Bélgica en fase de grupos: «Creo que Marruecos ha jugado maravillosamente bien y eso ha sido un gran éxito. Han tenido una calidad innegable para llegar a semifinales. Es resultado de un esfuerzo a largo plazo, trabajo e inversión. Esto ha demostrado que se puede jugar un fútbol atractivo y eficaz. Me quito el sombrero ante Marruecos y también otros países africanos como Senegal, Ghana, Túnez…».

Infantino ha hablado también sobre Qatar y su gente donde han tenido un comportamiento ejemplar durante toda la Copa del Mundo: «Voy a esperar hasta el final para valorar este Mundial, pero el poder y legado transformador de este Mundial yace en el hecho de que mucha gente ha venido a Qatar a descubrirlo y han descubierto el mundo árabe. Al mismo tiempo, los qataríes y saudíes han acogido a muchos aficionados de todo el mundo y se han preparado a sí mismos para dar la bienvenida al mundo. Han abierto sus hogares y su país para dar la bienvenida al mundo. Ese es el legado. Han descubierto que lo que se pensaba y lo que se decía no es cierto. Se puede compartir tiempo y pasarlo bien. Conocer los unos a los otros mejor».

Las muertes de los obreros durante la construcción de los estadios provocaron numerosas críticas al país de Qatar por blanquear las cifras. No obstante, Infantino salió al paso sobre este asunto: «Una muerte siempre es una desgracia para todos. Las cifras sobre los trabajadores en la construcción de los estadios no son reales. Cuando hablemos de cifras debemos ser muy precisos para evitar generar una imagen de algo que en realidad es otra cosa. Hay que prestar la atención en cómo presentamos esas cifras. Cualquier persona que fallezca es una tragedia y lo que podamos hacer para proteger y mejorar la salud de los trabajadores lo hemos hecho».

Superliga

«El abogado general de la Unión Europea sobre la Superliga, hemos mostrado nuestra opinión ayer. Es muy positivo para la FIFA, la UEFA… Reconoce el hecho de que tenemos toda la legitimidad para organizar y aprobar competiciones que el sistema quiera mirar en el deporte. Eso confirma lo que decimos desde hace mucho tiempo», comenzaba comentando.

«En cuanto a lo del calendario y las competiciones y el Mundial de Clubes, cada organización quiere defender sus propios intereses y sus propias competiciones. Siempre se puede mejorar. Creo que en algunos lugares del mundo siempre hay muchos partidos y en otros lugares no hay suficientes. Tenemos que conectar al mundo y dar oportunidades a selecciones o equipos de otras partes del mundo para que puedan competir con los mejores. Es nuestro objetivo y si no lo hacemos cerramos la FIFA y nos quedamos en casa. Si una Liga comercializa sus partidos y sus derechos, ese dinero se queda en ese país en esa Liga. Una confederación que organizan Ligas de Campeones, los ingresos van a los 32 clubes que juegan esta competición más un porcentaje de solidaridad a los clubes. La única organización que devuelve todos sus ingresos de forma igualitaria es la FIFA», zanjaba Infantino sobre este polémico tema que divide al fútbol europeo.